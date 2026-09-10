10 de septiembre: por qué se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

El 10 de septimbre se conmemora el Dia Mundial sobre la Prevención del Suicidio

Cada 10 de septiembre se conmociona la agenda pública internacional con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en alianza con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio.

Las organizaciones internacionales propusieron trabajar bajo el lema «Cambiar la narrativa sobre el suicidio«. La consigna apunta a derribar prejuicios, vencer el estigma social que rodea a la salud mental y fomentar una cultura de escucha comunitaria, empatía y apoyo oportuno sin distinción de edad, nivel socioeconómico o lugar de residencia.

Según los datos provistos por la OMS, se calculan más de 720.000 fallecimientos anuales por esta causa en todo el mundo, además de un número significativamente mayor de tentativas. Esta problemática se ubica como la tercera causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, lo que enciende las alarmas en el ámbito socio-sanitario de la Patagonia y el país.

Especialistas de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos destacan que los comportamientos suicidas se desencadenan por una multiplicidad de factores interrelacionados. Cuadros como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia o el estrés postraumático constituyen elementos de vulnerabilidad que requieren atención profesional continua.

Factores de riesgo y señales de alerta temprana

Con frecuencia, la persona atraviesa una vivencia de sufrimiento desmedido o la percepción de que no cuenta con herramientas para afrontar su realidad actual. A las condiciones del fuero de la salud mental se le suman situaciones complejas de la cotidianeidad, entre las que figuran:

Malos momentos económicos severos

Pérdidas afectivas

Antecedentes de trauma

Dolor derivado de enfermedades crónicas e incurables.

Desde el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) enfatizan la importancia de mantenerse atentos a los cambios de conducta repentinos. Expresiones verbales asociadas al deseo de desaparecer, el aislamiento marcado de los círculos afectivos y la entrega de pertenencias valiosas son indicios que requieren contención inmediata.

El 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio.

Asimismo, alteraciones drásticas en los patrones de sueño o alimentación, la adopción de conductas de riesgo al conducir o el consumo incrementado de alcohol y sustancias forman parte de los signos que deben encender la atención del entorno cercano. Si bien no todas las personas expresan sus intenciones de forma abierta, detectar estas variaciones resulta determinante para intervenir a tiempo.

Ante cualquiera de estos escenarios, las autoridades de salud recalcan la importancia de acudir a redes institucionales, guardias hospitalarias y equipos interdisciplinarios capacitados. El abordaje oportuno y la búsqueda de asesoramiento profesional continúan siendo los pilares centrales para la prevención y el cuidado de la vida.

Dónde acudir en caso de atravesar momentos de pensamientos suicidas y depresivos

Hoy, varias líneas telefónicas funcionan las 24 horas los 365 días del año para la atención de personas en situaciones de crisis. Cualquier problemática, situación delicada de salud o pensamientos negativos deben tratarse con personas cercanas y personas profesional capacitado.

La línea de asistencia al suicida es el 0800-345-1435, otra de asistencia a la salud mental es el 0800-999-0091, e incluso existe un WhatsApp de asesoramiento de la Asociación Red Argentina de Suicidología (02920-244099), además del 911.