Docentes universitarios convocaron a un paro por la Ley de Financiamiento y salarios: podría durar entre 48 y 72 horas

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La medida iniciará el próximo miércoles 30 de septiembre y podría durar entre 48 y 72 horas.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) informó que la medida de fuerza será parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria que se programó para el próximo 15 de octubre.

Si bien se fijó una fecha para avanzar con la medida, indicaron que la misma podría suspenderse si el Ejecutivo cumple con el aumento del 33,4% contemplado en la norma antes del martes 29. Es necesario recordar que la última propuesta oficial fue d una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.

Quinta Marcha Federal Universitaria

La convocatoria sindical apunta a sostener el reclamo por las universidades hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. Conadu afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria tiene como fin exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva. «El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’», lanzó.

Asimismo agregó: «Sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei».

La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento, pero también una actualización salarial para las universidades nacionales.