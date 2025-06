La reacción de Lionel Scaloni con Luis Díaz tras el empate: qué le dijo el DT de la Albiceleste

El empate 1-1 entre Argentina y Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó varias postales, entre ellas un intercambio entre Lionel Scaloni y Luis Díaz, figura de la visita en el estadio Monumental. La imagen del DT argentino tomando del brazo al delantero del Liverpool y hablándole con firmeza rápidamente se viralizó y generó múltiples especulaciones.

Todo ocurrió tras el gol de Thiago Almada, que marcó la igualdad con una gran definición desde afuera del área. En ese momento, Jhon Lucumí quedó tendido en el suelo y varios jugadores colombianos reclamaron que el árbitro Juan Gabriel Benítez detuviera el juego.

La reacción de Scaloni con Luis Díaz tras el empate de Argentina

Díaz, visiblemente molesto, protestó con mucha bronca. Fue entonces cuando Scaloni ingresó al campo de juego y llamó al futbolista con gesto enérgico.

El colombiano se acercó y escuchó atentamente mientras el DT argentino le hablaba al oído, lo sujetaba de un brazo y gesticulaba con intensidad. La escena reflejó algo de tensión, pero ambos protagonistas se encargaron de aclarar el episodio una vez terminado el partido.

Lucho es nuestro crack, nuestro jugador TOP y me anima ver que cada vez más el liderazgo del juego recae sobre él.



Scaloni tiene razón, a 10 minutos de un triunfo histórico nada de tirarse y quedarse en el suelo, INTENSIDAD es lo que nos falta.



Pd. Intensidad en el fútbol no… pic.twitter.com/vpfrwY6Ppj — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) June 11, 2025

En conferencia de prensa, Scaloni minimizó el cruce: “No creo que lo diga él, pero no pasó nada raro. Es una charla, lo admiro como jugador y le dije lo que pensaba en ese momento. Todo quedó en buena sintonía, lo felicito porque es un crack”.

🗣️"Lo admiro como jugador, lo felicito porque es un crack"



⚽️🇦🇷Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, elogió a Luis Díaz luego del juego en el Monumental pic.twitter.com/LTfnVWPCjQ — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 11, 2025

Por su parte, Luis Díaz también explicó lo sucedido con respeto: “El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol en la que había un compañero en el piso y el árbitro no pitó. Le decía que no era justo. Él me respondió que el nuestro también tuvo un poco de culpa por tirarse en ese momento. Fue todo muy respetuoso”.

Más allá de la tensión del momento, ambos referentes dieron el ejemplo bajando el tono a la situación luego de un empate que tuvo de todo. El episodio es una clara muestra la intensidad con la que se vive cada partido de estas Eliminatorias.