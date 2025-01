La Regata del Río Negro entra en la cuenta regresiva rumbo a la edición 50° de la histórica travesía

Como todos los veranos, ya está todo listo para que la Regata vuelva a hacer contacto con el río. La edición N° 49 de la tradicional competencia de canotaje de maratón se pondrá en marcha este sábado en el Balneario de Plottier. Mientras tanto la organización de la prueba, siempre a cargo del Club Náutico La Ribera de Viedma, ya tiene en mente lo que se viene para el enero del 2026: las Bodas de Oro de la travesía.

Si bien para este capítulo de su larga historia junto al río, la Regata estará cumpliendo 60 años, la asistencia no ha sido perfecta. La primera edición fue en el año 1965 cuando Oscar Roza y Oscar Focarazzo fueron los vencedores de la prueba inaugural. Al año siguiente no se corrió, pero de 1967 a 1976 la prueba no tuvo interrupciones. Claro que en marzo de ese año llegaría el golpe militar, por lo que la Regata tuvo una inactividad que duraría hasta 1985 cuando Roberto Bustos y Juan de la Cruz Labrín se quedaron con esa edición.

Jorge Gómez y Jorge Destéfanis fueron los vencedores en los años 1967 y 1968.

Durante 10 años la prueba se correría con normalidad, siendo la del 1995 la última “Regata larga” (9 etapas), ganada por Osvaldo Labrín y Flavio Fantini. Durante el ‘96 y ‘97’ no se corrió hasta que el 1998 Armando y Martín Mozzicafreddo ganaron la carrera bajo nueva modalidad: de seis o siete etapas, tal como es en la actualidad.

Mauricio Vergauven y Juan de la Cruz Labrín ganaron las Regatas del 1990 y 1991.

“Estamos orgullos de que la prueba haya trascendido a lo largo de todos estos años y que sea reconocida como la Regata más larga del mundo”, afirma con satisfacción Marcelo Barra, el actual presidente del Club Náutico La Ribera. “Para la gente de la Comarca y para todos aquellos que la vivimos desde muy chico, la Regata es símbolo de este río. Para verla, teníamos que cortar los juncos de orilla. Hoy es muy distinto a lo que era hace 40 años atrás. Lo que no cambió es que para todas las ciudades que tienen costa, desde Neuquén a Viedma, enero es sinónimo de Regata”.

Enero del 2026 será una edición histórica. La idea de los organizadores, para ese año al menos, es volver a las 9 etapas, con la modalidad de tres días de competencia por uno de descanso. “Se están llevando adelante un montón de acciones pensando en el año que viene. Creemos que la convocatoria va a ser enorme porque todos, los de ahora y los antes, van a querer correr la Regata de los 50 años”, agrega Barra, a quien su mandato al frente del club caduca en abril de este año. “Me gustaría que otro tome la posta, porque creo que nadie debe perpetuarse en un lugar. De todas maneras voy a estar en la organización de los 50 años, como presidente o ayudando a quién lo sea”.

Marcelo Barra, presidente del Club Náutico La Ribera. Foto: Alejandro Carnevale.

“Este compromiso entre las dos provincias (Río Negro y Neuquén) con la Regata, históricamente trascendió personas, gobiernos de turno, políticas… Esta prueba es de los palistas y de la gente. Es del público que los recibe en los balnearios, pero también de los alientan desde la costa de algún campo en el medio de la provincia. La Regata es de todos”, asegura el titular del club organizador.

Barra se ilusiona en la vuelta de la Regata larga para el 2026, con unos 450 kilómetros de recorrido. «Nosotros agarramos la prueba con 185 kilómetros y este año la llevamos aproximadamente a 240 kilómetros. Lo que queremos es intentar emularla con aquellas travesías históricas, donde los palistas era llamados como los “gladiadores del río”, los locos de la Regata”, etc… Había que largarse en aquellos años. Hoy uno viene manejando seis horas de Neuquén a Viedma y llega cansado… Imaginate esta gente que lo hacía remando, muchas veces sin pisar la ruta. Todo por el río. Debemos tener un respeto inmenso hacia quienes hicieron posible que hoy estemos hablando de la Regata”.