La revancha del siglo: Mayweather-Pacquiao, con fecha confirmada y el primer fuego cruzado

Lo que parecía imposible se concretó y habrá revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. El 19 de septiembre, en Las Vegas, estas dos leyendas del boxeo volverán a compartir el cuadrilátero y ambos dejaron palabras picantes cuando se confirmó el capítulo II.

En 2015, The Money se quedó con la victoria sin sobresaltos. Floyd lució mucho más contundente que su rival y no tuvo que trabajar demasiado para convencer a los jueces de que debía bajar del ring con la mano en alto. Y ahora, 11 años más tarde, anticipa un idéntico final.

«Será el mismo resultado»

“Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado”, comentó Mayweather en Netflix de manera breve, pero contundente al referirse a lo que pueden esperar los aficionados del deporte de un segundo capítulo de una de las historias más atrapantes del boxeo.

«Quiero que Floyd viva con la única derrota»

Por su parte, Pacquiao expresó que está dispuesto a romper el 50-0 de Mayweather con una victoria emblemática: “Quiero que Floyd viva con la única derrota en su récord profesional. Y que siempre recuerde quién se la dio. Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más grande en la historia del boxeo”, dijo el filipino en el comunicado que emitió la plataforma.

Y su vez, agregó: “Los aficionados han esperado lo suficiente: merecen esta revancha, y ahora será aún más grande al transmitirse en vivo a nivel mundial por Netflix. Como siempre, dedico esta pelea a mis compatriotas filipinos en todo el mundo y a llevar gloria a Filipinas”.

El mundo estará pendiente a que no exista ningún tipo de cancelación inesperada del duelo. Al haber sido confirmado por The Ring y Netflix, todo lleva a pensar que se concretará y los espectadores tendrán la revancha que tanto desean, aunque mientras tanto deberán quedar sujetos al paso del tiempo y las próximas veladas capaz de apaciguar la ansiedad de volver a tener a las dos leyendas sobre el mismo ring.