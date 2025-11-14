La Sarita Polo Club celebra su cuarta Copa Aniversario con tres días de actividad deportiva, social y cultural

Del jueves 27 al sábado 29, La Sarita Polo Club volverá a reunir a más de 50 jugadores de distintos puntos del país en una nueva edición de la Copa Aniversario, un torneo que ya se instaló como uno de los eventos deportivos y sociales más importantes de la región.

La competencia se desarrollará en el predio ubicado en las cercanías de Centenario, donde el polo se combina con propuestas culturales, gastronómicas y actividades abiertas para todo el público. Marcelo Benítez, parte de la organización del torneo y participante como jugador en ediciones anteriores, lo resume así: «un lindo programa para compartir en familia y amigos al aire libre. No solamente que tenés para ver un evento de polo, sino que tenés muchos lugares que se van a adecuar a un evento social”.

Este año, el club estrenó su segunda cancha y la copa estará dividida en tres niveles: bajo, mediano y alto. Los partidos del nivel inicial serán de dos chukkers, mientras que el mediano se jugará a cuatro y el alto, el más competitivo, tambien tendrá encuentros de cuatro chukkers. Las dos últimas categorías estatarán integradas por seis equipos cada una.

La cuarta edición de la Copa Aniversario será un evento para disfrutar en familia.

La categoría principal reunirá a equipos y jugadores de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa, con algunos jugadores con experiencia en el exterior. Algunos de los nombres destacados son Medina Cabrera, Ezequiel Llorente y Nacho Iraizoz. También estará presente uno de los pilotos de La Natividad–La Dolfina, el reciente ganador de los Abiertos de Hurlingham y Tortugas, y único postulante a la Triple Corona 2025 de la AAP. Durante los tres días, los partidos serán dirigidos por árbitros de la Asociación Argentina de Polo.

La categoría alta está diagramada para equipos de 0 a 4 goles, y el sistema de handicap determinará ventajas en caso de que alguna formación supere ese límite. El equipo Confluencia fue el ganador en la 3era edición celebrada el año pasado y buscará repetir el título.

El equipo Confluencia gritó campeón en 2024.

Mas que un torneo

Más allá de la competencia, la Copa Aniversario se consolidó como una propuesta para disfrutar al aire libre con amigos y familia. A lo largo de las tres jornadas habrá una feria de emprendedores, food trucks con distintas opciones gastronómicas, shows en vivo, DJs, muestras de la escuela de polo y actividades especiales como la Experiencia Confluencia. Cada día tendrá su propia impronta: el jueves será de peña, el viernes un encuentro pensado para amigos, y el sábado se reservará para el esperado After Polo.

La Copa Confluencia tendrá una enorme y variada oferta grastrónomica.

Es un evento pensado para todas las edades, ya que a su vez habra un Espacio Kids en las que los más pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades recreativas.

Cronograma y entradas

El jueves 27 la entrada será gratuita y los partidos se jugarán en ambas canchas. Luego llegará la peña con la presentación de Refugio Folklore. El viernes 28 continuarán los partidos y será el sunset organizado por el DJ Julián Valenzuela y musicalizado por Gabriel Carlos Domínguez. Ese día la entrada costará 15 mil pesos.

El sábado se disputarán las finales: desde las 15, en la cancha 2, se jugarán las definiciones de las categorías baja y mediana. La cancha 1 será preservada exclusivamente para el nivel alto, a fin de garantizar las mejores condiciones de juego, y será la ultima final en jugarse. El cierre llegará por la noche con el After Polo y el show de Giuliano Montepone. La entrada para la última jornada tendrá un valor de 20 mil pesos.

Se espera la presencia de más de 3.000 personas para el mayor evento de Polo de la Patagonia. Ya se pueden comprar entradas en distintos puntos de venta.