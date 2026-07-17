La Selección Argentina de Vóley cayó ante Cuba y quedó eliminada de la Nations League

En la madrugada de este viernes, la Selección Argentina de Vóley no pudo ante Cuba y perdió toda posibilidad de avanzar a la segunda ronda de la VNL (Vóley Nations League). Fue caída 3-2 ante los caribeños con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12 en el segundo partido de la Week 3. El partido se disputó en Osaka, Japón.

El inicio de la Albiceleste fue arrollador, para cerrar con una buena diferencia el primer set. En el segundo, aparecieron los errores no forzados que complicaron a Argentina que lo perdió. Ya en el tercer parcial se mantuvo la irregularidad, pero una buena seguidilla de Manuel Armoa, máximo anotador argentino con 21 puntos, permitió quedarse con el set.

Argentina arrancó mejor, pero Cuba se llevó el partido con gran efectividad en los ataques.

La cuarta manga fue la que mejor se jugó. El nivel de ambos equipos fue muy bueno, pero Cuba tuvo más efectividad en las ofensivas. En el tiebreak, Argentina estuvo al frente la mitad del desarrollo, pero los caribeños fueron firmes desde el bloqueo y contragolpe y se llevaron un partidazo.

Con esta derrota, los dirigidos por Horacio Dileo quedaron con un registro de tres victorias y siete derrotas en 10 partidos disputados. Se ubica en la 14° ubicación de la clasificación. Argentina, ya sin chances de clasificar a Playoffs, cerrará su participación con dos duros partidos: el próximo sábado ante Italia (7:20) y el domingo se medirá ante el líder Japón (7:20).