¿Peligra la final del Mundial por una alerta ambiental en Nueva York?

A falta de solo dos días para la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, hay preocupación en la FIFA por una alerta ambiental en Nueva York, la sede que recibirá la definición por el título.

El MetLife Stadium se ubica en Nueva Jersey, a minutos de Nueva York, y el próximo domingo estará a reventar con más de 80 mil personas. Esta zona de Estados Unidos se encuentra afectada por el humo de incendio forestales provenientes de Canadá. Esta situación generó preocupación entre los locales y turistas que llegarán a la ciudad en las próximas horas.

El MetLife será la sede de la gran final del próximo domingo.

Así lo hizo saber el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani en una conferencia de prensa: «Condiciones insalubres, para todos. No solo para gente con asma o problemas cardíacos. No solo personas mayores, todos pueden sentir efectos en su salud. Esto es muy serio«, advirtió.

Además, el especialista de Michael Petroni afirmó que «respirar el aire en la ciudad de Nueva York es equivalente a fumar 10 cigarrillos«. Por este motivo, las autoridades piden no salir de casa y utilizar barbijos en caso de estar expuestos a este aire.

El humo de los incendios envuelve la Estatua de la Libertad.

De igual manera, se espera que la situación mejore en las próximas horas. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el humo persistiría hasta la tarde de este viernes. Además, se espera que el sábado haya una intensa lluvia, que ayudará a disipar gran parte del humo. Esta situación es provocada por más de 180 incendios forestales activos en Ontario, Canadá, de los cuales 60 focos están fuera de control.

Este viernes, la Selección Argentina llegó a Nueva York tras una inesperada demora por tormenta eléctrica. La Albiceleste tendrá su primer entrenamiento esta tarde y será el último a puertas abiertas antes de la final. A las 19:30, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa previa a la final junto a Dibu Martínez.