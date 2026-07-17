La NASA prepara una misión histórica: así será Artemis III, el ambicioso plan para volver a la Luna en 2027

La NASA dio a conocer nuevos detalles de Artemis III, la misión con la que busca regresar a la superficie de la Luna y que marcará un hito por la complejidad de su operación. Prevista para 2027, la expedición combinará tres lanzamientos, dos acoplamientos en órbita y la participación de cuatro astronautas, en una maniobra sin precedentes que también servirá para validar tecnologías destinadas a futuras misiones de exploración del espacio profundo.

De acuerdo con La Nación, el operativo será uno de los más desafiantes que haya encarado la agencia espacial estadounidense desde la era del programa Apolo.

Artemis III comenzará con tres lanzamientos coordinados

La misión se iniciará con el lanzamiento del módulo de aterrizaje lunar desarrollado por Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos. Este vehículo despegará antes que la tripulación y permanecerá varias semanas en órbita terrestre a la espera del resto de la misión.

En una segunda etapa despegará el Space Launch System (SLS), el cohete más potente construido por la NASA, que llevará a los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion.

Una vez en el espacio, Orion se dirigirá hacia el módulo de Blue Origin para realizar el primer acoplamiento orbital. Ambas naves permanecerán unidas durante aproximadamente dos días, tiempo en el que la tripulación llevará adelante verificaciones técnicas, ensayos operativos y pruebas para comprobar el funcionamiento del módulo de aterrizaje.

Starship también tendrá un papel clave en la misión

Tras completar esa primera fase, Orion se separará del módulo y permanecerá en órbita para esperar la llegada de un tercer vehículo.

Será entonces el turno de Starship, la gigantesca nave desarrollada por SpaceX, que despegará para encontrarse con Orion y realizar un segundo acoplamiento en el espacio.

Durante alrededor de un día, ambas naves ejecutarán distintos ensayos destinados a validar sistemas de navegación, operaciones de transferencia y procedimientos que serán fundamentales para las próximas etapas del programa Artemis y futuras expediciones hacia la Luna y Marte.

Cómo será el regreso a la Tierra

Una vez finalizadas todas las pruebas, los astronautas regresarán únicamente a bordo de Orion, que emprenderá el viaje de regreso hacia nuestro planeta.

La cápsula amerizará en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de la Marina de los Estados Unidos y personal especializado de la NASA, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en las misiones actuales del programa.

Quiénes integrarán la tripulación de Artemis III

La misión estará comandada por Randy Bresnik, mientras que el astronauta italiano Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Europea (ESA), será el piloto.

El equipo se completa con Andre Douglas y Frank Rubio, quienes participarán de las tareas científicas y operativas durante toda la expedición.

Durante la presentación oficial realizada en el Centro Espacial Johnson, en Houston, los cuatro astronautas coincidieron en destacar la importancia de la cooperación internacional y el desafío técnico que representa Artemis III, una misión que podría abrir una nueva etapa en la exploración humana del espacio.