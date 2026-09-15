Confirmado: Argentina ya tiene sus tres amistosos y Messi podría despedirse de la Selección

La Selección Argentina ya tiene confirmados sus tres próximos amistosos. La AFA oficializó el cronograma para la próxima fecha FIFA, que tendrá al equipo de Lionel Scaloni jugando todos sus partidos en el país y con una particularidad: dos de ellos serán en Buenos Aires y el restante en Córdoba.

El primer encuentro será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, la Albiceleste se trasladará a Buenos Aires para cerrar la fecha FIFA con dos compromisos en el Monumental: enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6.

La confirmación de los rivales llega en medio de la expectativa por la presencia de Lionel Messi. El capitán anunció recientemente su retiro de la Selección Argentina con una carta de puño y letra, pero, según informó Federico Bueno en ESPN, estaría incluido en la convocatoria para estos tres amistosos, por lo que tendría la posibilidad de despedirse oficialmente del conjunto nacional junto a los hinchas argentinos.

El posible último capítulo de Messi con la camiseta argentina le daría un condimento especial a una serie de amistosos que, en principio, servirán como preparación para el próximo ciclo de la Selección. El rosarino podría volver a ponerse la N° 10 en el Monumental, aunque solo son rumores y todavía resta la confirmación oficial de la lista de convocados por parte de Scaloni.

Además, el futuro del entrenador oriundo de Pujato tampoco está definido. El contrato de Scaloni con la Selección Argentina vence a fin de año y la AFA intenta convencerlo para que renueve. Por el momento, no está confirmado si continuará al frente del equipo después de 2026.

El cronograma