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Con Messi, la lista completa de convocados para los amistosos de la Selección Argentina

El cuerpo técnico del combinado nacional difundió la nómina oficial de futbolistas que afrontarán la triple fecha de encuentros preparatorios en el país, incluido el partido despedida de La Pulga. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

El capitán de la Selección tendrá un nuevo encuentro con el DT Scaloni. (Archivo)

El capitán de la Selección tendrá un nuevo encuentro con el DT Scaloni. (Archivo)

La Selección Argentina se prepara para vivir una nueva ventana de encuentros amistosos que se desarrollarán en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El primer examen tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Bolivia, mientras que los dos duelos restantes se jugarán en el estadio de River Plate frente a los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín, este último servirá para la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. 

El director técnico Lionel Scaloni armó la lista de convocados que combina jerarquía internacional y caras nuevas. La gran sorpresa de la citación pasa por la inclusión de Román Vega, el lateral que defiende los colores del Zenit de Rusia y que vivirá su bautismo absoluto con la camiseta celeste y blanca.

Al mismo tiempo, el listado confirma los regresos de Franco Mastantuono y Matías Solué, ambos desempeñándose en el fútbol italiano en Fiorentina y Roma, respectivamente.

El cronograma de incorporaciones se estructurará por etapas. Tres de las grandes figuras del plantel, encabezadas por Lionel MessiRodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, se sumarán a la concentración directamente para participar en el último compromiso programado para el 6 de octubre.

Por su parte, la nómina definitiva con los futbolistas procedentes del ámbito local se dará a conocer oficialmente el viernes.

El extenso listado oficial de convocados para esta triple fecha está integrado en el arco por Emiliano MartínezJuan Musso y Gerónimo Rulli. En la línea defensiva figuran Agustín GiayLeonardo BalerdiCristian RomeroLisandro MartínezJuan FoythFacundo MedinaNicolás Tagliafico y el mencionado Román Vega.

El mediocampo cuenta con una nómina de alto vuelo compuesta por Enzo FernándezAlexis Mac AllisterValentín BarcoGiovani Lo CelsoExequiel PalaciosRodrigo De PaulNicolás Paz y Franco Mastantuono. Finalmente, el ataque nacional reúne a Matías SouléGiuliano SimeoneNicolás GonzálezGianluca PrestianniJosé Manuel LópezSantiago CastroJulián ÁlvarezLautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.


Temas

AFA

Fecha FIFA

Lionel Messi

Lionel Scaloni

Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para vivir una nueva ventana de encuentros amistosos que se desarrollarán en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El primer examen tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Bolivia, mientras que los dos duelos restantes se jugarán en el estadio de River Plate frente a los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín, este último servirá para la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. 

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