Elecciones en Brasil 2026: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, las fórmulas que concentran la atención este domingo
El actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva va por la reelección y se enfrenta al principal retador, Flávio Bolsonaro, quien representa a la creciente derecha regional. En total, son 13 las fórmulas que compiten este 4 de octubre. También se elegirán gobernadores, senadores y diputados.
Brasil entra en una etapa decisiva este domingo. Más de 158 millones de brasileños irán a las urnas en la primera vuelta de las elecciones en la que se miden los principales candidatos: el actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien va por la reelección y el retador Flávio Bolsonaro.
Al mismo tiempo se elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales, en una contienda izquierda-derecha que convoca la atención mundial debido a que Brasil es el quinto país más grande del planeta.
Brasil en la mira por las elecciones
El gigante agrícola, rico en recursos naturales, está bajo la mira global. Lo que suceda este 4 de octubre podría redefinir el mapa geopolítico de Brasil y de toda América Latina.
Lula es uno de los principales referentes de la izquierda en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro representa a la creciente derecha regional, alineada ideológicamente con el republicano estadounidense Donald Trump.
El hijo mayor del expresidente se perfila como el principal rival de Lula, con encuestas que reflejan un empate técnico ante un eventual balotaje.
El mandatario brasileño, por su parte, promueve el multilateralismo y prioriza el comercio global; de hecho, China -principal competidor estratégico de Estados Unidos- se ha consolidado como el mayor socio comercial del país sudamericano.
Elecciones en Brasil: las fórmulas que competirán este domingo
A las fórmulas integradas por Luiz Inácio Lula da Silva – Geraldo Alckmin y Flávio Bolsonaro – Alfredo Gaspar, se suman otras once candidaturas que disputarán la elección de este domingo:
- Ronaldo Caiado (Presidente) y Gilberto Kassab (Vice): Partido Social Democrático (PSD)
- Romeu Zema (Presidente) y Eduardo Girão (Vice): Partido Novo (NOVO)
- Augusto Cury (Presidente) y Júlio Delgado (Vice): Avante
- Renan Santos (Presidente) y Aroldo Medina / «Coronel Medina» (Vice): Missão
- Leonardo Avalanche (Presidente) y Silvia Hellen (Vice): Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
- Samara Martins (Presidente) y Raquel Brício (Vice): Unidade Popular (UP)
- Hertz Dias (Presidente) y Vanessa Portugal (Vice): Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Edmilson Costa (Presidente) y Cleusa Santos (Vice): Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Wilson Grassi (Presidente) y Suêd Haidar (Vice): Democrata
- Clariana Barão (Presidente) y Fabiana Torquato (Vice): Democracia Cristã (DC)
- Rui Costa Pimenta (Presidente) y Antônio Carlos (Vice): Partido da Causa Operária (PCO)
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