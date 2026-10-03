Rosales en octubre: qué hay que podar ahora para que se llenen de flores antes del verano

Con la primavera ya instalada, los rosales comienzan una de las etapas más importantes del año. Octubre es un buen momento para revisar la planta, retirar partes secas y acompañar los nuevos brotes, pero hay un error que puede terminar perjudicando la floración.

Los días más largos y el aumento de las temperaturas empiezan a transformar jardines, patios y balcones. Octubre es un mes de mucho movimiento para las plantas y los rosales son protagonistas: comienzan a desarrollar nuevos brotes y se preparan para desplegar buena parte de su floración.

Según explicó Revista Jardín de La Nación, durante la primavera no todas las plantas deben podarse de la misma manera. La recomendación es observar en qué etapa se encuentra cada ejemplar antes de cortar, ya que una intervención fuera de tiempo puede comprometer las próximas flores.

Rosales en octubre: qué conviene cortar

En esta época no se recomienda hacer indiscriminadamente una poda profunda. La poda principal de los rosales suele realizarse durante el período de reposo y su momento exacto depende del clima: en regiones frías se retrasa para evitar que los nuevos brotes queden expuestos a las heladas.

Con la planta ya activa, la tarea pasa fundamentalmente por retirar ramas secas, débiles, enfermas o dañadas, además de controlar los brotes que crecen hacia lugares poco convenientes.

Y una vez que comienza la floración aparece otro trabajo fundamental: sacar las rosas marchitas.

Este pequeño corte ayuda a que el rosal no destine tanta energía a producir frutos y semillas y pueda concentrarla en desarrollar nuevos brotes florales. Realizado de manera regular, puede favorecer nuevas tandas de rosas durante la temporada.

Cómo sacar las flores marchitas sin dañar el rosal

No conviene limitarse a arrancar los pétalos secos con la mano.

Lo indicado es utilizar una tijera de poda limpia y bien afilada y realizar el corte cerca de una yema sana. Revista Jardín recomienda que, después de la primera floración, las flores pasadas se corten cerca de una yema y con un ángulo aproximado de 45 grados.

La limpieza de las herramientas también es importante. Una tijera sucia puede favorecer la transmisión de enfermedades entre diferentes ejemplares.

El error que puede dejar al rosal con menos flores

Con la llegada del buen tiempo puede aparecer la tentación de aprovechar para cortar mucho y darle nuevamente forma a la planta. Sin embargo, una poda innecesaria en plena etapa de crecimiento puede eliminar justamente los brotes que estaban preparándose para florecer.

Además, en regiones con primaveras variables todavía pueden registrarse descensos importantes de temperatura.

Esto adquiere especial importancia en esta zona, donde octubre puede alternar jornadas templadas con noches frías y cambios bruscos en pocos días.

La clave, entonces, es diferenciar una poda estructural de una simple limpieza de primavera. Si el rosal está sano y lleno de brotes, no necesita que se lo pode drásticamente.

Qué hacer para tener más rosas durante el verano

La tijera no hace todo el trabajo. Para sostener una buena floración, el rosal también necesita sol, nutrientes y un riego adecuado.

Una vez iniciada la temporada puede incorporarse compost o materia orgánica alrededor de la planta. También es importante mantener el suelo húmedo sin encharcarlo.

En los meses cálidos conviene realizar riegos profundos y espaciados directamente sobre la tierra, en lugar de mojar constantemente hojas y flores. El exceso de humedad sobre el follaje puede favorecer la aparición de hongos.

Una capa de mulch alrededor de la planta también puede ayudar a conservar la humedad, algo especialmente útil en zonas secas y ventosas.

Octubre, uno de los meses más esperados para los rosales

Los rosales pueden ofrecer flores durante buena parte de los meses cálidos. De hecho, algunas variedades tienen un período de floración que puede extenderse desde octubre hasta mayo.

Por eso, una recorrida por el jardín durante estas semanas puede marcar la diferencia.

Retirar lo seco, no cortar de más y acompañar los nuevos brotes son tres tareas sencillas que ayudan a preparar los rosales para llegar al verano con más fuerza y color.