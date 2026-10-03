“Contra el huracán”: cuándo se podrá ver el gran estreno de Netflix inspirado en el devastador huracán Otis

Netflix estrenará este mes «Contra el huracán», una película mexicana dirigida por Jorge Michel Grau que recrea una historia de supervivencia de dos hermanos atrapados en altamar durante el paso del huracán Otis por Acapulco. La producción llegará al catálogo de la plataforma a casi tres años del desastre que dejó 50 muertos y 30 desaparecidos, según reportes oficiales.

La película toma como punto de partida un reportaje de EL PAÍS sobre marineros que enfrentaron el huracán de categoría 5 frente a las costas de Guerrero. Grau conoció aquella historia y decidió llevarla al cine con una ficción protagonizada por dos hermanos atrapados en altamar.

De qué trata “Contra el huracán”, la película mexicana basada en hechos reales que llega a Netflix

La historia sigue a Wirpul, interpretado por Benny Emmanuel, y a su medio hermano Candi, protagonizado por Kristyan Ferrer. Ambos se internan en el mar para disfrutar de un paseo, pero una tormenta que inicialmente parece manejable cambia rápidamente de intensidad.

En pocas horas, el fenómeno se transforma en el huracán Otis, que alcanza la categoría 5 frente a Acapulco. Los hermanos quedan atrapados y deben sortear las condiciones extremas del ciclón con su instinto de supervivencia.

«Contra el huracán» tendrá además un estreno previo en salas de cine antes de llegar al streaming. Netflix confirmó como fecha de estreno el 23 de octubre.

Grau explicó a EL PAÍS que la historia le “voló la cabeza” cuando conoció el reportaje original. A partir de allí construyó una película centrada en “dos personas ordinarias, comunes, que se enfrentan a lo extraordinario”.

El elenco se completa con Mónica del Carmen, Gonzalo Vega y Andrew Leland, entre otros intérpretes. La producción está a cargo de Netflix y Perro Azul y se anunció que se estrenará el próximo viernes 23 de octubre en la plataforma.

El desastre provocado por el huracán Otis en Acapulco en 2023

El huracán Otis tocó tierra en Acapulco durante la madrugada del 25 de octubre de 2023. Llegó como un ciclón de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330 km/h.

El fenómeno tuvo una intensificación excepcional ya que pasó de ser una tormenta tropical a huracán de categoría 5 en aproximadamente 21 horas. El impacto provocó afectó una gran cantidad de viviendas, comercios, infraestructura eléctrica, vial y de telecomunicaciones.

El Gobierno de México informó en diciembre de 2023 un balance final de 50 muertos y 30 desaparecidos. En tanto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos registró cifras superiores, con 52 fallecidos y 32 desaparecidos.