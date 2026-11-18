Un fármaco experimental abre una nueva línea de investigación contra la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), conocida como hígado graso. Se trata del efinopegdutide. «Por los efectos que tuvo sobre la fibrosis hepática, parece que promete bastante», enfatizó la especialista del Conicet, Silvia Sookoian.

La enfermedad afecta alrededor del 30% de los adultos y al 16% de la población pediátrica, según indicó la científica. Puede provocar inflamación y cicatrices en el hígado y, en algunos casos, avanzar hacia una cirrosis. Su detección presenta una dificultad: «Síntomas específicos, ninguno, lamentablemente».

Sookoian y Carlos José Pirola, investigadores del Conicet, firmaron un comentario científico en The Lancet sobre el ensayo de fase 2b, tras analizar sus resultados y limitaciones. «Nuestro grupo de trabajo viene investigando esta enfermedad desde hace 20 años», señaló.

Qué diferencia a este nuevo medicamento

El resmetirom y la semaglutida son los dos medicamentos que se utilizan para tratar la inflamación y el daño hepático, con aprobación específica en Estados Unidos. La semaglutida también se utiliza en Argentina para la diabetes tipo 2 y, según la presentación, la obesidad.

El efinopegdutide podría ampliar las alternativas. Sookoian explicó que su particularidad es que actúa sobre dos blancos: los receptores de GLP-1 y de glucagón, hormonas que intervienen en la regulación del metabolismo.

La acción sobre GLP-1, que también utiliza la semaglutida, favorece la saciedad y ayuda a reducir la ingesta y el peso. El efinopegdutide suma la acción sobre el receptor de glucagón, con efectos sobre el metabolismo energético y de las grasas en el hígado. La investigación busca determinar qué beneficios puede aportar esa combinación frente a la inflamación y la fibrosis hepática, más allá de la pérdida de peso.

Sookoian señaló que el eje del comentario que publicó con Pirola en The Lancet fue analizar si esta alternativa puede representar un avance hacia una terapia de precisión: elegir el tratamiento según las características de cada paciente.

Los fármacos tienen distintos blancos terapéuticos y actúan sobre la biología de la enfermedad “desde miradas distintas, desde procesos distintos”. “No es que sean ni mejores ni peores”, añadió la investigadora.

Como ejemplo, mencionó al resmetirom, que actúa sobre el receptor beta de la hormona tiroidea: puede ocupar un lugar prioritario en determinados pacientes sin diabetes tipo 2 ni obesidad mórbida, con menor complicación metabólica y tras evaluar posibles enfermedades tiroideas asociadas.

En cambio, fármacos como el efinopegdutide podrían ofrecer una alternativa para quienes presentan un componente metabólico más marcado, asociado con diabetes u obesidad, si los próximos estudios confirman sus beneficios y su seguridad. «Las drogas son mejores para determinado tipo de pacientes de acuerdo a cuáles sean sus enfermedades asociadas», remarcó.

Qué falta para su aprobación y venta

«Esto no está todavía aprobado», remarcó la investigadora. El ensayo analizado corresponde a una fase 2b, una etapa que permite explorar la eficacia y la seguridad, pero que no alcanza por sí sola para autorizar la comercialización. Tampoco demuestra que el fármaco sea mejor que las alternativas existentes.

El estudio reunió a 381 participantes en 176 centros de 26 países. Sookoian destacó la participación de pacientes de Asia, en particular de Japón. No hubo participantes de Argentina. «Parece mucho, pero en realidad no alcanza para conocer bien a largo plazo qué sucede», señaló sobre la cantidad de personas evaluadas. .

El próximo paso son los ensayos de fase 3, con más participantes y mayor seguimiento. Deberán confirmar los beneficios, precisar los riesgos y evaluar cuánto duran los efectos. Después corresponderá la revisión de las autoridades regulatorias, que deberán decidir si autorizan su comercialización.

La fase 4 corresponde al período posterior a la aprobación, cuando el medicamento ya está a la venta. En esa etapa continúa la vigilancia de su seguridad y de sus efectos en condiciones de uso cotidiano, lo que permite detectar problemas poco frecuentes o que aparecen a largo plazo.

Qué es el hígado graso, por qué cambió de nombre y cuáles son los riesgos

¿Qué es el hígado graso? «Es la acumulación anormal de grasa en las células del hígado», explicó Sookoian. Desde 2023, un consenso internacional adoptó el nombre de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) para los casos vinculados con alteraciones metabólicas.

Cuando además hay inflamación y daño hepático, se denomina esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH). La nueva nomenclatura busca describir mejor la enfermedad y evitar expresiones que algunas organizaciones de pacientes consideraban estigmatizantes.

La obesidad, la diabetes tipo 2 y otras alteraciones metabólicas son factores de riesgo. También influyen el sedentarismo, una alimentación poco saludable y la predisposición genética. Como suele no dar señales claras, puede descubrirse en un chequeo general. «Es una enfermedad importante, es una enfermedad que necesita ser controlada», enfatizó la científica.