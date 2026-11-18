Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, se preparan para encarar el tramo final del primer Nations Championship. Este sábado se disputará la última fecha de la fase regular y quedarán definidos los cruces de los cruces finales, que se jugarán del 27 al 29 de noviembre en Twickenham, Inglaterra.

El combinado albiceleste tendrá un desafío de primer nivel. Los dirigidos por Felipe Contepomi visitarán a Francia en el Stade de France, desde las 17:10 de Argentina (televisa ESPN), en un encuentro que será determinante para determinar su ubicación definitiva en la Conferencia Sur.

Aunque Argentina ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar la gran final del certamen, el choque ante el combinado galo será crucial para mantener el tercer puesto que ocupa hasta el momento y asegurarse un cruce ante el tercero de la conferencia del Norte por el quinto lugar de la clasificación general.

La victoria del pasado fin de semana ante Italia por 19-14 le permitió a Los Pumas llegar a los 11 puntos y quedar dos por encima de Australia, su principal perseguidor. Sin embargo, la escasa cantidad de puntos bonus acumulados puede resultar determinante.

La tabla del hemisferio sur tiene a Nueva Zelanda en la primera posición, con 22 puntos. Detrás aparecen Sudáfrica, con 21; Los Pumas, con 11, y Australia, con nueve. El equipo argentino depende de sí mismo para terminar tercero. Una victoria ante Francia le permitiría llegar, como mínimo, a los 15 puntos y quedar fuera del alcance de los Wallabies, aún ganando con punto bonus ante Gales.

¡Entrenamiento bajo el sol en París! ☀️ https://t.co/sCtkSr7uSY — Los Pumas (@lospumas) November 17, 2026

Si Argentina pierde o empata, deberá esperar que el elenco oceánico no triunfe ante los europeos. La escasa cantidad de puntos bonus del elenco albiceleste también jugará su papel en caso de una ajustada caída ante Francia, factor que puede aprovechar Australia en este juego de posibilidades.

Para Los Pumas el duelo del sábado será sumamente complejo. Francia llega en un gran momento, después de conseguir una victoria por 21-19 ante Sudáfrica en el Stade de France. Además, atraviesa una temporada destacada, en la que también conquistó el Seis Naciones.

El historial marca una clara tendencia para los europeos. En 56 partidos disputados entre ambos, Francia lidera el «frente a frente» con 40 victorias sobre los 15 triunfos argentinos. Además hubo un empate.

¡Lo que viene! 🤝🏼 📆 Sábado 21 de noviembre ⏰ 17:10 h (hora argentina) 🆚 @FranceRugby 🇫🇷 🏟️ Stade de France 📺 ESPN https://t.co/riNnm9WArh — Los Pumas (@lospumas) November 16, 2026

Una buena noticia en la previa

Luego de la victoria ante Italia, Los Pumas comenzaron con su semana de entrenamiento en París, con una buena noticia: el regreso de Julián Montoya, quien no pudo estar presente ante los dirigidos por Gonzalo Quesada.

En el programa de ESPN “Equipo Scrum” se confirmó que el capitán del seleccionado argentino aprobó el protocolo de conmoción tras el golpe que sufrió ante Irlanda en Dublín y, de esta manera, estará disponible para el encuentro del próximo sábado.

Cabe recordar que, Bautista Bernasconi, quien fue su reemplazante ante Italia, fue desafectado del plantel por una lesión muscular y no podrá estar presente ante Francia.

El cuerpo técnico reconoce que el equipo necesita recuperar fluidez y velocidad en el juego ofensivo. La victoria ante Italia dejó algunos aspectos positivos, especialmente en la respuesta defensiva y las formaciones fijas, pero también evidenció dificultades para sostener la continuidad con la pelota.