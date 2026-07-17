La Selección entrena a puertas cerradas; ¿Nico González y Montiel asoman en el «once»?

Viernes de segundo entrenamiento para el combinado albiceleste pensando en la final del domingo.

Cuenta regresiva para el tan esperado cruce final entre la Selección Argentina y España, por la final de la Copa del Mundo 2026. El ansiado encuentro del próximo domingo en Nueva Jersey, se disputará desde las 16 de nuestro país.

A 48 horas del choque ante los ibéricos, el combinado nacional de Lionel Scaloni se entrenará hoy a puertas cerradas para comenzar a delinear el equipo que irá por la cuarta estrella y el bicampeonato del mundo.

Si bien todavía no hay indicio alguno, lo ocurrido en la semifinal ante Inglaterra nos permite conjeturar sobre un posible «once» o potenciales modificaciones en cuanto a nombres y esquema táctico.

#SelecciónMayor ¡De nuevo a los trabajos! 💪🏼⚽️



No vamos a parar. Esto sigue gente. Dale que queda otro pasito más. #TodosJuntos pic.twitter.com/S5tKkyHa5H — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 16, 2026

Casos como los de Nicolás González y Gonzalo Montiel podrían ganar consideración tras sus buenos ingresos el pasado martes ante los británicos, y ante la propuesta futbolística de los ibéricos.

Claro que también podemos dar por sentada la vuelta a la titularidad de Rodrigo De Paul, recuperando su lugar entre los de arranque. El Motorcito ingresó desde el banco y cambió la energía del equipo en ese momento del segundo tiempo.

El ingreso de Nico González podría ser por un volante, aunque Leandro Paredes será titular de no mediar contratiempos, mientras que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son una fija. En ese sentido, todos los números los tendría Giuliano Simeone, aunque su presencia el martes no fue para nada despreciable.

#SelecciónMayor Lautaro Martínez y un gol que ya pertenece a la historia de los Mundiales



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Un detalle no menor. La inclusión de Nico González por el lateral izquierdo ayudaría a Nicolás Tagliafico a la contención de Lamine Yamal, una de las figuras del combinado español, como también las subidas en ataque de Pedro Porro, autor de un gol ante Francia.

Montiel, por su parte, incrementaría sus chances también por el bajo nivel que mostró Nahuel Molina en el pasado partido, quedando expuesto en el gol de los ingleses tras perder la marca de Anthony Gordon, autor del tanto.

El entrenamiento de hoy será determinante para Scaloni y el cuerpo técnico para terminar de dar forma a ese posible equipo. Los que irán por otra página dorada para el fútbol argentino