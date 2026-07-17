Con una referencia a Montoneros, el gobierno de Trump llamó a «terminar para siempre» con el terrorismo de izquierda

La administración de Donald Trump encabezó en Washington la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político, un encuentro que reunió a representantes de 61 países. Durante la apertura, Marco Rubio advirtió sobre las amenazas que representan organizaciones de extrema izquierda recordando, dentro de una larga lista, a Montoneros.

El encuentro se desarrolló mientras la Casa Blanca avanza con una nueva estrategia de seguridad impulsada por Trump. El mandatario firmó la Orden Ejecutiva de Seguridad Nacional Número Siete, orientada a ampliar las herramientas contra organizaciones consideradas extremistas por su Gobierno.

Marco Rubio defendió la nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos

En su exposición, Marco Rubio afirmó: “Durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego, un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy en día, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza grave es tratada como un delirio febril de la derecha”.

Luego agregó: “Recuerdan los secuestros, los bombardeos, los asesinatos y las ejecuciones; el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC, del EGP. Recuerdan el salvajismo inhumano de Sendero Luminoso en Perú, los fanáticos maoístas que masacraron a las aldeas campesinas peruanas”.

Rubio les dijo que estaban presentes en esta cumbre “porque esto es real, porque la situación empeora y porque ya no se puede negar ni ignorar”. Y remató: “Llegó el momento de terminar este mal para siempre”.

La Argentina estuvo representada por Pablo Quirno, quien participó como orador principal durante el almuerzo oficial del encuentro.

Al término de la actividad, Quirno explicó a Infobae: “Fue un encuentro que reunió a diversos países para mostrar la preocupación de una situación que está ocurriendo, donde se ve el aumento de acciones violentas patrocinadas por la izquierda y la extrema izquierda de las cuales tenemos que estar alerta”.

El funcionario también sostuvo: “Tenemos que tener un grado de coordinación muy importante, porque a lo que nos enfrentamos es a un enemigo que no conoce de fronteras y se va moviendo buscando los resquicios”.

Tras la firma de la orden ejecutiva, Estados Unidos incorporó a Antifa Ost, Federación Anarquista Informal, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria a sus listas de organizaciones terroristas. La decisión habilita el bloqueo de activos, restricciones migratorias y otras medidas de cooperación internacional.