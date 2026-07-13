La Selección entrenó por última vez en Kansas y mañana llega a Atlanta, a la espera de Inglaterra

Un poco de calma luego de tanta tensión y sufrimiento. Mañana último entrenamiento antes del duelo ante Inglaterra.

Tras apenas un día de descanso, la Selección Argentina se entrenó esta tarde por última vez en Kansas City, la ciudad que la cobijó desde un comienzo y donde pasó la mayor parte del tiempo concentrada durante el Mundial de Fútbol 2026.

Concluida la práctica, y luego del tradicional asado pre-partido, el plantel armó valijas y emprendió viaje rumbo a Atlanta, donde el miércoles, desde las 16 de nuestro país, afrontará un histórico cruce ante Inglaterra por las semifinales.

El entrenamiento de hoy, penúltimo antes del choque con los británicos, fue a puertas cerradas. No obstante, más allá de no haber indicio sobre un posible equipo titular, el técnico argentino Lionel Scaloni no realizaría modificaciones respecto al equipo que viene de eliminar a Suiza el pasado sábado.

Los jugadores hicieron trabajos livianos de gimnasio, ejercicios con pelota y fútbol reducido. Recién mañana, cuando se entrene en Atlanta, el último ensayo antes del partido, podría haber un táctico en el que se vislumbre el once inicial.

Más allá de algunos puntos flacos en el rendimiento argentino ante los helvéticos, el aspecto que más preocupa es el desgaste físico evidenciado en algunos futbolistas. Aunque ello no alteraría los planes de Scaloni, que volvería a apostar por sus hombres de jerarquía.

En ese caso sería la quinta vez, en más de cien partidos, que el santafesino repite una alineación. Dado el cruce trascendental, en una instancia de torneo como esta, el DT apostaría a la confianza de sus nombres tradicionales, los que conforman su proceso hace tiempo y que tanto éxito han conseguido.