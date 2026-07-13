Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra del miércoles, este martes se definirá al primer finalista del Mundial 2026 en un partido que promete mucho.

Francia y España se miden en Dallas desde las 16 horas con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton y transmisión de DSports y Telefé.

Desde que se sorteó el fixture del torneo y los posibles cruces, el duelo entre Francia y España estaba marcado como una semifinal ideal. Junto a Argentina, fueron los dos equipos más mencionados a la hora de hablar de favoritos.

Los galos llegan como los máximos candidatos después de ganar todos los partidos y, la mayoría, con cierta holgura. Su temible delantera deja la impresión de que los goles se le dan con mucha facilidad. En todos sacó dos o más de ventaja, excepto con Paraguay que fue el que más lo incomodó.

Kylian Mbappé es su gran emblema y llega como goleador del Mundial con 8 festejos (igual que Lionel Messi). Además, tiene la asombrosa cifra de 20 tantos en 20 encuentros mundialistas.

El crack del Real Madrid no está solo y el tridente que arma con Michael Olise y Ousmane Dembélé es el gran arma del equipo dos veces campeón del mundo.

Del otro lado, la Roja tuvo una primera fase discreta y mejoró desde 16avos. Viene de ganar dos veces seguidas con goles agónicos de Mikel Merino y logró evitar los alargues.

Lamine Yamal aún no tuvo el Mundial que se podía esperar, con solo algunos destellos del talento que ya demostró en Barcelona. Mikel Oyarzabal y Dani Olmo han sido claves pero también tuvo respuestas desde el banco con el propio Merino o Ferrán Torres. Rodri es el termómetro del equipo y Pedri aún no pudo ser figura. Solo sufrió un gol en todo el Mundial, en cuartos de final en el 2-1 ante Bélgica.

Los antecedentes recientes son favorables a España con dos triunfos en semifinales en la Eurocopa 2024 y en la Nations League 2025. En el del año pasado, se impuso 5 a 4 en un partido en el que llegó a estar 5-1 arriba.

En finales, el saldo es favorable a Francia que le ganó la definición de la Eurocopa 1894 y de la Nations League 2021. El único antecedente en Mundiales también es para los galos que ganaron el duelo de octavos de final de Alemania 2006 por 3 a 1, con Zinedine Zidane como figura estelar.

Las dos selecciones europeas muestran una clara vocación ofensiva y no están acostumbradas a adoptar una postura defensiva. Es difícil imaginar que uno de los dos se cierre atrás, algo que han sufrido cuando fue en contra con rivales como Cabo Verde y Paraguay. A campo abierto, los dos pueden lastimar mucho al otro.

De cualquier manera, el encuentro de este martes promete muchas emociones y sirve como un aperitivo perfecto antes del Argentina – Inglaterra del miércoles.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Estadio: AT&T Stadium, Dallas

Hora: 16

TV: Telefé y DSports