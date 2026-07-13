Facundo Bagnis aceptó una sanción por doping tras dar positivo en el US Open 2025

El tenista argentino Facundo Bagnis aceptó hoy una sanción por haber violado las normas de antidopaje, tras dar positivo en un control durante su participación en el US Open 2025.

Según informó hoy la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el resultado positivo se debió a un suplemento contaminado y no a un consumo intencional de una sustancia prohibida, lo que motivó una sanción más leve de lo previsto.

Bagnis, de 36 años y ex número 55 del ranking mundial -la mejor ubicación de su carrera, alcanzada en noviembre de 2016-, dio positivo de hidroclorotiazida, un diurético y agente enmascarador incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La muestra fue tomada durante la clasificación para el Abierto de Estados Unidos (US Open) de 2025. En ese momento, el tenista zurdo asumió una sanción provisional voluntaria mientras se avanzaba en la investigación del caso, aunque asegurando que no había incumplido voluntariamente a la falta disciplinaria.

Durante el proceso, Bagnis informó a la ITIA que había detectado un suplemento contaminado como origen del resultado adverso, afirmación respaldada con documentación, registros y las comunicaciones mantenidas con su médico.

El organismo realizó análisis y estudios del producto mediante laboratorios y así confirmó la existencia de la sustancia prohibida. En consecuencia, partir de esas pruebas, la ITIA consideró acreditada la versión del tenista y determinó que la infracción no había sido intencional.

Ambas partes acordaron una sanción reducida de doce meses, prescindiendo Bagnis de su derecho a audiencia ante un tribunal independiente. Por ello, la suspensión finalizará oficialmente el 17 de octubre de 2026.