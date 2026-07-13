La emotiva despedida de Franco Armani en River: «Jamas imaginé una historia tan hermosa»

Franco Armani se despidió de River con una emotiva conferencia de prensa en el club y continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia, donde también es ídolo.

El arquero le puso punto final a su ciclo de 8 años en el Millonario donde se convirtió en el arquero más ganador de la historia de la institución con 10 títulos.

«Llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño», inició el casildense. «Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme. No solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino al que soy hincha de toda mi vida», destacó el Pulpo entre lágrimas.

🥹 Franco Armani le dedicó una carta a todos los hinchas de River y terminó emocionandose hasta las lágrimas en su despedida del club en el cual es LEYENDA pic.twitter.com/kVKMpW20Ys — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

«Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño. Jamás me imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa», agregó.

El presidente Stefano Di Carlo y el expresidente Rodolfo D’onofrio le entregaron una plaqueta. Además, se reprodujo un video con sus mejores atajadas con el lema «Guardían de una era».

En 8 años en River, Armani atajó 366 partidos, recibió 288 goles y mantuvo 158 veces la valla invicta. Entre sus 10 títulos se destaca la Copa Libertadores 2018 contra Boca en Madrid donde fue la gran figura del torneo.

La camiseta con la que Franco Armani ganó su primer título en el Club, para siempre en nuestra historia y en el @MuseoRiver. #ArmaniLeyenda ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/oFRlmbvGDP — River Plate (@RiverPlate) July 13, 2026

El arquero también le dejó un mensaje a los hinchas a los que le agradeció «por hacerme sentir uno más de ustedes» y aseguró que «llevaré ese amor conmigo para siempre» y que «River me dio mucho más de lo que alguna vez soñé y por eso esta es una despedida definitiva».

«Una vez que River entra en tu corazón, se queda para siempre. No importa dónde me toque estar, siempre una parte de mí te seguirá alentando. Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor. Hasta siempre, River», concluyó.

A sus 39 años (cumplirá 40 en octubre), Armani se retirará en Atlético Nacional de Medellín donde también fue multicampeón y es ídolo. Ahí ganó la Copa Libertadores 2016, entre varios títulos más.