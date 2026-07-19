«Una historia que nadie podrá borrar»: el conmovedor posteo de Lionel Messi y la Selección a horas de la final con España

La tensión cede su lugar a la emoción pura en las horas previas al partido más importante del año. Este domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), la Selección Argentina se medirá ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo. En medio del hermetismo táctico, el plantel comandado por Lionel Scaloni rompió el silencio digital de una manera completamente coordinada: con una foto que ya es un símbolo de su ciclo.

La postal reúne a la delegación completa: desde el mismísimo Lionel Messi hasta los utileros, médicos, cocineros y colaboradores que blindaron el día a día durante casi dos meses de convivencia. El posteo masivo, replicado por las máximas figuras, funcionó como un auténtico manifiesto de unión antes de salir a la cancha.

El emotivo mensaje de Messi y la Selección horas antes de la gran final contra España

A sus 39 años, en medio de un torneo consagratorio, el 10 eligió bajar un mensaje de gratitud que trascendió la obsesión por el resultado de la final:

«Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA».

El texto, con un marcado tinte de balance emocional, sacudió las plataformas digitales y acumuló millones de interacciones en cuestión de minutos.

Del «viaje inolvidable» de De Paul al último baile de Otamendi

El resto de los referentes se sumó a la ola de publicaciones, aportando su mirada sobre la intimidad del grupo tras 50 días encerrados en Estados Unidos:

Rodrigo De Paul: Reflexionó sobre el desgaste y el orgullo del proceso. «Termina este viaje inolvidable… Nos queda un paso más. Y hacia allá vamos, juntos, con la misma ilusión de siempre».

Reflexionó sobre el desgaste y el orgullo del proceso. «Termina este viaje inolvidable… Nos queda un paso más. Y hacia allá vamos, juntos, con la misma ilusión de siempre». Emiliano «Dibu» Martínez: Hizo foco en el engranaje invisible detrás de la cancha. «La importancia de la unión, la colaboración diaria y el apoyo incondicional… Mañana queda solo disfrutar».

Hizo foco en el engranaje invisible detrás de la cancha. «La importancia de la unión, la colaboración diaria y el apoyo incondicional… Mañana queda solo disfrutar». Nicolás Otamendi: El defensor central, que vivirá su última aparición oficial con la camiseta albiceleste, dejó un extenso y sentido descargo: «Llegó ese momento que tanto soñamos. Detrás de esta final hay viajes, charlas, mates, sacrificio, trabajo, esfuerzo y un grupo que nunca dejó de creer. Hasta el final».

El defensor central, que vivirá su última aparición oficial con la camiseta albiceleste, dejó un extenso y sentido descargo: «Llegó ese momento que tanto soñamos. Detrás de esta final hay viajes, charlas, mates, sacrificio, trabajo, esfuerzo y un grupo que nunca dejó de creer. Hasta el final». Cristian «Cuti» Romero: Destacó el valor humano de la delegación. «Detrás de cada entrenamiento, de cada esfuerzo y de cada paso, hay algo que nos hace más fuertes: este grupo increíble y una familia que eligió caminar unida».

A las declaraciones de Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Gerónimo Rulli, se sumaron las voces de la renovación. Thiago Almada y Valentín «Colo» Barco mostraron su orgullo por formar parte de la cita cumbre. «Aprendí y disfruté muchísimo junto a este grupo que tanto nos dio a todos los argentinos y estoy totalmente orgulloso por estar en una final del mundo», remarcó el lateral.