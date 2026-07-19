El pueblito de Neuquén ideal para una escapada de vacaciones de invierno entre pehuenes y nieve

Durante el invierno, Aluminé invita a descubrir la nieve, la naturaleza y las tradiciones que forman parte de la identidad de la comunidad. Gentileza.

Hay lugares cuyo nombre anticipa lo que el viajero está por descubrir. En mapudungun, Aluminé significa «cuenco brillante» u «olla reluciente», una imagen inspirada en el lago que refleja el sol sobre las aguas más cristalinas. Ese brillo define a la localidad, donde la nieve, los pehuenes y la cultura de la cordillera invitan a vivir las vacaciones de invierno en la Patagonia.

Con más de 5.900 habitantes (según el último censo) suma una programación variada con múltiples experiencias: cultura, naturaleza, gastronomía, deporte y actividades para toda la familia.

Ubicada a 320 kilómetros de la ciudad de Neuquén, la localidad diseñó una agenda pensada tanto para quienes buscan unos días de descanso como para quienes prefieren combinar la nieve con propuestas recreativas y el contacto con la identidad local.

Bosques de pehuenes, montañas y lagos forman el paisaje que distingue a Aluminé durante el invierno. Gentileza.



Música y arte con sello local

La Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé ofrecerá una serie de conciertos especiales en el SAF N.º 1. Con la participación de sus tres niveles de formación, el público podrá disfrutar de un repertorio que recorre la música latinoamericana y el folclore argentino, reflejando el crecimiento de un proyecto que se ha convertido en un orgullo para la localidad.

El arte también tendrá un lugar destacado con la muestra fotográfica «Alas de la Cordillera», de María Celeste Poggi, dedicada al cóndor andino y a los paisajes de montaña. La inauguración incluirá música en vivo del cantautor Pablo Girini.

Vacaciones de invierno para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno tendrán un fuerte protagonismo de las propuestas destinadas a las infancias. Entre ellas se destacan «Pinta tu Destino», organizada por la Oficina de Turismo, además de talleres, juegos y narraciones patagónicas en el Museo Municipal El Charrúa y el Ludomuseo.

La agenda invernal combina naturaleza, cultura, deportes y propuestas recreativas para todas las edades. Gentileza.

También habrá actividades para la primera infancia con Patacleta, una propuesta de juego al aire libre que combina recreación y educación vial, y un intercambio de figuritas del Mundial pensado para que chicos y grandes completen sus álbumes.

La programación suma además un encuentro especialmente organizado para personas mayores, con actividades recreativas, música en vivo y espacios para compartir.

Nieve, aventura y turismo de naturaleza

Para quienes prefieren disfrutar del invierno al aire libre, Aluminé ofrece propuestas que combinan nieve, naturaleza y aventura. A tan solo 68 kilómetros de la localidad, el Parque de Nieve Batea Mahuida vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos de la temporada para practicar esquí y snowboard en un entorno natural privilegiado.

El Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, está a 58 km de Aluminé.

La agenda se completa con caminatas guiadas por la Reserva Natural Urbana Quilque Lil y salidas de observación de aves junto a Juan Manuel «Pachi» Girini, de Aluminé Birding.

Estas experiencias, orientadas al turismo de naturaleza y al turismo científico, recorrerán distintos ambientes del departamento, incluida la costa del río Aluminé. Las actividades grupales se anunciarán a través de las redes sociales y requerirán inscripción previa.

Con nieve, música, senderos y tradiciones, Aluminé ofrece experiencias para disfrutar más allá de los paisajes. Gentilza.



Con una agenda que combina naturaleza, cultura, deporte y tradiciones, Aluminé invita a vivir unas vacaciones donde cada propuesta refleja la identidad de la cordillera y el espíritu de una comunidad que abre sus puertas para compartir lo mejor de su invierno.

El turismo rural propone compartir la vida de campo y descubrir los sabores y oficios de la cordillera. Gentileza.

Tradiciones y sabores de la cordillera

El invierno también será una oportunidad para celebrar los saberes que forman parte de la identidad de Aluminé.

El Día de la Tejedora reunirá a artesanas, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al trabajo textil, con el Concurso del Gorro Innovador , demostraciones de hilado, espacios de intercambio y talleres abiertos para compartir técnicas y experiencias.

reunirá a artesanas, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al trabajo textil, con el , demostraciones de hilado, espacios de intercambio y talleres abiertos para compartir técnicas y experiencias. La programación incluye además un encuentro destinado a personas mayores , con actividades recreativas, propuestas de estimulación cognitiva, música en vivo y una merienda comunitaria que busca fortalecer los vínculos y generar nuevos espacios de encuentro.

, con actividades recreativas, propuestas de estimulación cognitiva, música en vivo y una merienda comunitaria que busca fortalecer los vínculos y generar nuevos espacios de encuentro. La propuesta se completa con el turismo rural en parajes como Equa y Vilcunco, donde es posible conocer establecimientos productivos, recorrer granjas, visitar estaciones de piscicultura y compartir almuerzos elaborados con productos de la zona.

La gastronomía también invita a descubrir los sabores de la cordillera: preparaciones con piñón, truchas, carnes regionales, pizzas con ingredientes locales, chocolates artesanales, alfajores y cervezas elaboradas con agua de deshielo forman parte de una identidad culinaria que acompaña el invierno al calor de un hogar a leña.



Los productos locales son protagonistas de una propuesta gastronómica que acompaña el invierno al calor de un hogar a leña. Gentileza.

​📌​ Claves para organizar la escapada

En el mapa Interactivo de Viajes y Turismo, te ofrecemos una plataforma pensada para que cada lector lleve la Patagonia en el bolsillo. Un clic alcanza para descubrir qué hacer en cada destino, conocer atractivos, actividades, recorridos y propuestas para disfrutar la región durante todo el año. Tenemos una sección exclusiva sobre el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, los radares de control vehicular e información geolocalizada para llegar fácilmente al destino desde donde estés.

Sumate nuestro canal de WhatsApp y empezá a armar tu próxima aventura. Destinos, escapadas, promociones, experiencias y las mejores historias para descubrir la Patagonia y el mundo. Toda la información turística, ahora también directo en tu celular.