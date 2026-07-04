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La sinceridad de Scaloni tras la victoria sufrida de Argentina: «Hubiera sido una locura perder»

En conferencia de prensa, el DT de la Albiceleste destacó la actitud del equipo y reveló que fue el partido que más lo marcó en su etapa como entrenador. Mirá acá todo lo que dijo.

Redacción

Por Redacción

Scaloni elogió el buen nivel de Cabo Verde y se enfocó en los puntos positivos de la clasificación.

Scaloni elogió el buen nivel de Cabo Verde y se enfocó en los puntos positivos de la clasificación.

La Selección Argentina obtuvo una sufrida victoria frente a Cabo Verde por 3-2 y se metió en los octavos de final del Mundial. La Albiceleste no pudo en los 90 minutos ante el conjunto africano y recién se quedó con el triunfo en el tiempo extra.

Tras la festejada clasificación, Lionel Scaloni describió la fortaleza de sus jugadores: «Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo. Este equipo nunca se rinde«.

Luego, destacó el gran nivel de Cabo Verde: «Felicito al rival. Hoy han demostrado que son un gran equipo. Nos la puso difícil». Y se refirió a quienes subestimaban al conjunto africano: «Me decían que íbamos por la parte buena del cuadro. Ahora se dan cuenta que no hay partido facil«.

Scaloni llegó a los 100 partidos como DT de Argentina y dejó una reflexión sobre una posible derrota: «Hubiera sido una locura perder en mi partido 100, pero esto es el fútbol«. Y contó la importancia que tiene este partido en su ciclo: «Seguramente de los 100 este fue el que más me marcó; porque es un Mundial, porque tuvimos que reponernos».

Scaloni sufrió como pocas veces el triunfo de la Selección ante Cabo Verde.

Además, reveló cómo terminaron los jugadores tocados: «Al final Enzo Fernández se acalambró un poquito pero después recuperó. Terminó otra vez acalambrado pero no teníamos más ventanas. Y Medina terminó muy cansado porque lo usamos bastante en ataque, cosa que no está acostumbrado».

También aprovechó a quejarse del poco descanso de cara al próximo partido: «Tenemos pocos días. Antes teníamos seis días y ahora tres, debería ser al revés. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés, es una cosa muy difícil de entender, tendría que ir de menos a más».

Tras la clasificación, el equipo de Lionel Scaloni regresó a Kansas ya pensando en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo. El próximo martes a las 13 horas, la Albiceleste se medirá frente a Egipto en Atlanta en busca de meterse entre los 8 mejores del torneo.


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La Selección Argentina obtuvo una sufrida victoria frente a Cabo Verde por 3-2 y se metió en los octavos de final del Mundial. La Albiceleste no pudo en los 90 minutos ante el conjunto africano y recién se quedó con el triunfo en el tiempo extra.

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