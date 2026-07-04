La sinceridad de Scaloni tras la victoria sufrida de Argentina: «Hubiera sido una locura perder»

Scaloni elogió el buen nivel de Cabo Verde y se enfocó en los puntos positivos de la clasificación.

La Selección Argentina obtuvo una sufrida victoria frente a Cabo Verde por 3-2 y se metió en los octavos de final del Mundial. La Albiceleste no pudo en los 90 minutos ante el conjunto africano y recién se quedó con el triunfo en el tiempo extra.

Tras la festejada clasificación, Lionel Scaloni describió la fortaleza de sus jugadores: «Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo. Este equipo nunca se rinde«.

Luego, destacó el gran nivel de Cabo Verde: «Felicito al rival. Hoy han demostrado que son un gran equipo. Nos la puso difícil». Y se refirió a quienes subestimaban al conjunto africano: «Me decían que íbamos por la parte buena del cuadro. Ahora se dan cuenta que no hay partido facil«.

Scaloni llegó a los 100 partidos como DT de Argentina y dejó una reflexión sobre una posible derrota: «Hubiera sido una locura perder en mi partido 100, pero esto es el fútbol«. Y contó la importancia que tiene este partido en su ciclo: «Seguramente de los 100 este fue el que más me marcó; porque es un Mundial, porque tuvimos que reponernos».

Scaloni sufrió como pocas veces el triunfo de la Selección ante Cabo Verde.

Además, reveló cómo terminaron los jugadores tocados: «Al final Enzo Fernández se acalambró un poquito pero después recuperó. Terminó otra vez acalambrado pero no teníamos más ventanas. Y Medina terminó muy cansado porque lo usamos bastante en ataque, cosa que no está acostumbrado».

También aprovechó a quejarse del poco descanso de cara al próximo partido: «Tenemos pocos días. Antes teníamos seis días y ahora tres, debería ser al revés. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés, es una cosa muy difícil de entender, tendría que ir de menos a más».

Tras la clasificación, el equipo de Lionel Scaloni regresó a Kansas ya pensando en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo. El próximo martes a las 13 horas, la Albiceleste se medirá frente a Egipto en Atlanta en busca de meterse entre los 8 mejores del torneo.