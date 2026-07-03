SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Scaloni aprovechó la pausa de hidratación y marcó la jugada que terminó en el primer gol de la Selección Argentina

El 1-0 a Cabo Verde que mete a la Albiceleste en los octavos del Mundial nació de las indicaciones previas durante el parate para la hidratación. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

Scaloni le marcó la jugada del gol de Messi a Lisandro Martínez.

Scaloni le marcó la jugada del gol de Messi a Lisandro Martínez.

Como en la NBA, Lionel Scaloni aprovechó la pausa de hidratación para marcarle a sus dirigidos la jugada que terminó con el gol de Lionel Messi para la Selección Argentina.

El entrenador le indicó a Lisandro Martínez que juegue en largo buscando el pique de alguno de los delanteros. El zaguero le hizo caso y metió un exquisito pase para el rosarino, que controló de gran manera y abrió el marcador.

A la Argentina le estaba costando doblegar a una Selección de Cabo Verde que se estaba defendiendo con mucha gente en los últimos metros.

Ante la imposibilidad de entrarle jugando en corto, Scaloni le pidió a los centrales, sobre todo a Lisandro Martínez, que juegue en largo para el desprendimiento de Lionel Messi o de Nahuel Molina por el costado derecho.

Minutos más tarde, el central le hizo caso al técnico y lanzó un exquisito pase a la espalda de Diney Borges, el segundo central del conjunto africano. Messi controló con el borde externo de su pie izquierdo y definió por encima de un Vozinha que se quedó parado en la línea intentando cubrir la mayor superficie posible de su arco. 

Sobre el final del primer tiempo intentó un lanzamiento similar que por muy poco no llegó a conectar el rosarino. Es claro que la fórmula propuesta por el entrenador surtió efecto para romper a una defensa que estaba abroquelada en su área.

Este tanto fue el séptimo de Lionel Messi en la presente edición del Mundial y lidera la tabla de goleadores. Además, alcanzó los 20 en Copas del Mundo y se alejó de Kylian Mbappé que llegó a los 18 tras su doblete frente a Suecia en dieciseisavos. 


Temas

Cabo Verde

Lionel Messi

Lionel Scaloni

Mundial 2026

Selección Argentina

Como en la NBA, Lionel Scaloni aprovechó la pausa de hidratación para marcarle a sus dirigidos la jugada que terminó con el gol de Lionel Messi para la Selección Argentina.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén