Scaloni aprovechó la pausa de hidratación y marcó la jugada que terminó en el primer gol de la Selección Argentina

Como en la NBA, Lionel Scaloni aprovechó la pausa de hidratación para marcarle a sus dirigidos la jugada que terminó con el gol de Lionel Messi para la Selección Argentina.

El entrenador le indicó a Lisandro Martínez que juegue en largo buscando el pique de alguno de los delanteros. El zaguero le hizo caso y metió un exquisito pase para el rosarino, que controló de gran manera y abrió el marcador.

el tipo literalmente les dijo como armar el gol TE AMO SCALONI https://t.co/0qfwsv3fDU — Sashi 🇦🇷🇦🇷 || TSARITSA ENJOYER (@sashisdaylight) July 3, 2026

A la Argentina le estaba costando doblegar a una Selección de Cabo Verde que se estaba defendiendo con mucha gente en los últimos metros.

Ante la imposibilidad de entrarle jugando en corto, Scaloni le pidió a los centrales, sobre todo a Lisandro Martínez, que juegue en largo para el desprendimiento de Lionel Messi o de Nahuel Molina por el costado derecho.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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Minutos más tarde, el central le hizo caso al técnico y lanzó un exquisito pase a la espalda de Diney Borges, el segundo central del conjunto africano. Messi controló con el borde externo de su pie izquierdo y definió por encima de un Vozinha que se quedó parado en la línea intentando cubrir la mayor superficie posible de su arco.

Sobre el final del primer tiempo intentó un lanzamiento similar que por muy poco no llegó a conectar el rosarino. Es claro que la fórmula propuesta por el entrenador surtió efecto para romper a una defensa que estaba abroquelada en su área.

Este tanto fue el séptimo de Lionel Messi en la presente edición del Mundial y lidera la tabla de goleadores. Además, alcanzó los 20 en Copas del Mundo y se alejó de Kylian Mbappé que llegó a los 18 tras su doblete frente a Suecia en dieciseisavos.