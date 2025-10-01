La tajante decisión de Russo tras el flojo desempeño de Marchesín en el arco de Boca: ¿Ataja vs Newell’s?

El DT de Boca se ausentó en la práctica, pero tomó una difícil decisión sobre el futuro del arquero xeneize. Los detalles sobre la actualidad del equipo de Russo.

La tajante decisión de Russo tras el flojo desempeño de Marchesín: ¿Ataja vs Newell’s?

Boca atraviesa un difícil momento futbolístico. Luego de la agónica derrota 2-1 frente a Defensa y Justicia, se puso en tela de juicio el nivel de Agustín Marchesín. El arquero xeneize fue el principal apuntado tras el partido, porque ocasionó el penal que abrió el marcador y no salió a cortar el centro en el segundo gol de Defensa.

Luego de esta floja actuación, los hinchas se revelaron en redes sociales y pidieron por su salida. Varios remarcaron que «el 1» viene teniendo bajos rendimientos en los últimos partidos y exigieron la titularidad de Leandro Brey.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, no se presentó a la práctica de este miércoles, ya que se encuentra recuperándose de un problema de salud. Claudio Úbeda, quien tomó las riendas del plantel, tomó una difícil decisión ante esta complicada situación.

El cuerpo técnico del xeneize tiene decidido que Marchesín será el arquero titular hasta fin de año. Vale destacar que a Boca le quedan seis partidos de la fase de grupos del torneo Clausura y si clasifica a los playoffs tendrá la posibilidad de jugar como máximo 10 encuentros, de acá hasta el final de la temporada.

La decisión del DT está fundamentada en que Marchesín es uno de los líderes del equipo y confían en que regresará a su nivel en el futuro próximo. Además, desde el club no tienen pensado buscarle un reemplazante en el mercado de pases de verano.

El paso de Agustín Marchesín está marcado por irregularidades. Hasta el momento, el exarquero de Lanús atajó en 31 partidos y recibió 27 goles. Solo pudo mantener la valla invicta en 12 encuentros y quedó marcado por pedir el cambio antes de la tanda de penales frente a Alianza Lima.

Rodrigo Battaglia y un dato que demuestra el irregular presente de los delanteros

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de Boca, los delanteros xeneizes bajaron su rendimiento y no cumplen las expectativas. Tal es así, que el goleador del semestre es nada más ni nada menos que Rodrigo Battaglia.

El mediocampista convirtió un total de cuatro goles y se posiciona en lo más alto de la tabla de goleadores. Un dato que no deja de sorprender, ya que los tres centrodelanteros del plantel se ubican por debajo del volante: Miguel Merentiel tiene tres tantos, Edinson Cavani convirtió dos y Milton Giménez solo tiene uno.

Este dato demuestra la falta de juego de Boca, que en la mayoría de partidos del segundo semestre encontró el gol por la pelota parada y no por el buen juego del xeneize.