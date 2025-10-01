Este miércoles se cierra la segunda fecha de la Champions League y varios argentinos saltarán a la cancha. Mirá acá la agenda completa de este día, donde se jugarán un total de nueve partidos.

Champions League: la agenda completa del miércoles, con argentinos en cancha y un partidazo

Con varios partidazos, este miércoles finaliza la fecha 2 de la UEFA Champions League. Luego de las gran actuación de Lautaro Martínez, que se despachó con un doblete frente a Slavia Praga, y los goles de Giuliano Simeone y Julián Álvarez en la goleada de Atlético Madrid frente a Frankfurt, más argentinos tendrán participación en el torneo de clubes más importante del mundo.

En primer turno, Union St. Gilloise recibirá a Newcastle. Luego de un debut con goleada frente a PSV, el equipo belga de Kevin Mac Allister buscará su primer triunfo como local.

Mas tarde, saldrán a la cancha el Arsenal, que enfrentará en Londres al Olympiacos. El equipo griego tiene tres argentinos en sus filas: Francisco Ortega, Santiago Hezze (sumaron minutos en el debut 0-0 vs Pafos) y Lorenzo Scipioni.

En el mismo horario, el Bayer Leverkusen, de Equi Fernández y Claudio Echeverri, se verá las caras frente al PSV de Países Bajos. Exequiel Palacios no fue convocado al partido ya que es baja por lesión.

Además, Borussia Dortmund, el nuevo equipo de Aaron Anselmino se enfrentará en Alemania al Athletic de Bilbao. La presencia del ex Boca es duda, ya que se encuentra recuperandose de una lesión y solo ha jugado un partido desde su llegada.

Por último, el Villareal de Juan Foyth recibirá a Juventus. El central argentino será de la partida y saldrá a la cancha con la cinta de capitán, como viene ocurriendo durante esta temporada.

El partido de la fecha será Barcelona vs PSG. El equipo de Lamine Yamal y compañía se verá las caras con el último campeón de Europa. Por el lado del equipo francés, no contará con Marquinhos, Doue, Kvaratskhelia y Dembele. El ganador del Balón de Oro está lesionado y no juega un partido hace casi un mes.

La agenda completa del miércoles de Champions League

Union St. Gilloise vs Newcastle – 13:45

Qarabag vs Copenhague – 13:45

Arsenal vs Olympiacos – 16:00

Monaco vs Manchester City – 16:00

Bayer Leverkusen vs PSV – 16:00

Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao – 16:00

Barcelona vs PSG – 16:00

Napoli vs Sporting – 16:00