La UEFA amenazó con boicotear a la FIFA si se avanza en el proyecto comercial de Infantino

Rompimiento en puerta. La UEFA hizo público su rechazo y aseguró boicotear a la FIFA y el Mundial si Gianni Infantino, presidente del máximo ente del fútbol, continúa con su propuesta de reestructuración comercial, cambiando la administración de los negocios y eventos como la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización.

A través de un comunicado oficial, la Unión de Asociaciones Europeas informó que sus 55 federaciones miembro «permanecen unidas» y que rechazan «de forma unánime e inequívoca» el proyecto que planea llevar adelante la FIFA para intentar revolucionar las competiciones mundiales (ver abajo).

«La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta», indicó el comunicado.

Además, la entidad que preside el esloveno Aleksander Ceferin consideró que es «irresponsable e indefendible» que la propuesta «se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa». Y agregó: «Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial».

«No se trata de una ‘decisión democrática’, sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial», afirmó la UEFA.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

El plan comercial de la FIFA

El conflicto nace con el plan presentado por la FIFA días atrás; un proyecto de reestructuración comercial que revolucionaría la gestión de sus competencias principales, entre ellas la Copa del Mundo.

La propuesta, impulsada por Infantino, pretende crear la FIFA Forward Enterprise, una empresa que administraría los negocios y eventos como el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización.

Dentro de ese proyecto, se analiza vender entre el 20% y el 30% de la entidad a fundar a inversores privados, que pasarían a tener participaciones minoritarias, aunque sin poder de control; todos los beneficios netos de la nueva empresa serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial.

«Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada», sentenció la UEFA.