Reginense de oro: Federico Bottos fue figura de Argentina con siete medallas doradas en el Panamericano de natación

Federico Bottos se metió en la historia grande de la natación argentina. El joven oriundo de Villa Regina, de apenas 15 años, tuvo una destacada participación con delegación nacional en el PanAm Aquatics Swimming Championship Ibagué 2026. El certamen se disputó del 8 al 12 de julio en Colombia, donde sumó diez medallas y fue protagonista del subcampeonato conseguido por Argentina.

La convocatoria llegó a comienzos de junio, apenas cinco meses después de incorporarse al Campana Boat Club, de Buenos Aires, donde entrena junto a la olímpica Agostina Hein.

En las pruebas individuales el reginense tuvo un rendimiento insuperable porque fue el mejor en su categoría. Se consagró campeón en 50 metros libre, 50 metros espalda, 100 metros libre, 100 metros espalda y 200 metros medley, disciplina que combina los cuatro estilos de la natación: mariposa, espalda, pecho y libre.

Además de las cinco medallas doradas, agregó otras dos de oro en las pruebas por equipos, al integrar los relevos argentinos que se impusieron en 4×200 metros libre masculino y 4×100 metros medley masculino.

También conquistó tres medallas de plata en las postas 4×100 metros libre masculino, 4×100 metros libre mixto y 4×100 metros medley mixto, para cerrar un campeonato con diez preseas: siete de oro y tres de plata.

La destacada actuación de Bottos formó parte de una gran campaña de la delegación Albiceleste, que finalizó segunda en la clasificación general, con un total de 42 medallas, solo por detrás de México y por delante de Colombia, el anfitrión.

El trofeo de subcampeón fue recibido por Rocío Castro y Federico Bottos, quienes representaron al equipo argentino en la ceremonia de premiación.

Argentina logró el segundo puesto en la clasificación general. (Foto: Instagram PanAm Aquatics)

De Regina a la Selección Argentina: el camino de Federico Bottos

El presente del nadador reginense es el resultado de años de trabajo y una evolución constante. Sus primeros pasos fueron en el Círculo Italiano de Villa Regina, luego continuó su formación en Deportivo Roca. Durante años, el nadador y su familia viajaban regularmente para entrenar, de una ciudad a otra.

Desde hace cinco meses dio un nuevo salto en su carrera. Y es que, tras instalarse en Buenos Aires por motivos familiares, empezó a entrenar en el Campana Boat Club, uno de los centros de referencia de la natación nacional.

Con apenas 15 años, Bottos no solo se destacó entre los mejores juveniles del continente, sino que también se consolidó como una de las figuras de la Selección Argentina en el Panamericano de Ibagué.