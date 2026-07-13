Polémica con un vuelo de JetSMART en la Patagonia: denuncian que aterrizó sin ningún equipaje

Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea low cost JetSMART que unió la Ciudad de Buenos Aires con la localidad de Trelew vivieron una inesperada y frustrante situación al arribar al aeropuerto de Chubut. Después de aguardar durante varios minutos frente a la cinta de equipajes, descubrieron la peor noticia: ninguna de las valijas había sido transportada en el avión.

Según la información reportada por el portal ADN Sur y el diario El Chubut, el episodio provocó un profundo malestar y momentos de tensión entre los viajeros que retornaban desde la capital del país.

Las decenas de personas afectadas reclamaron explicaciones inmediatas ante la falta de información y las severas complicaciones que les generó quedarse sin sus pertenencias al llegar a destino.

Qué dijo JetSmart sobre el vuelo sin equipajes en la Patagonia

De acuerdo a los testimonios recolectados por ambos medios patagónicos, en un primer momento el personal del aeropuerto les solicitó a los pasajeros que tuvieran paciencia mientras aguardaban la descarga del equipaje. Sin embargo, con el paso de los minutos, les confirmaron la insólita novedad: la totalidad de las valijas nunca había sido cargada en la aeronave que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery y había quedado en Buenos Aires.

Respecto a los motivos, el diario El Chubut indicó que la empresa comunicó que el inconveniente estaría vinculado al combustible. Esta versión fue ampliada por la periodista local Silvina Cabrera, quien detalló que la explicación oficial brindada por los representantes de la aerolínea apuntó a una decisión operativa relacionada con el peso de la aeronave y la nafta necesaria para poder realizar el vuelo de forma segura.

Foto: Gentileza Silvina Cabrera.

No obstante, los propios pasajeros señalaron que las autoridades de la compañía no les brindaron detalles técnicos ni mayores precisiones sobre las razones que motivaron semejante determinación.

La respuesta de la empresa generó indignación absoluta entre quienes viajaban. Muchos de los damnificados aseguraron a la prensa local que dentro de sus valijas transportaban elementos de primera necesidad como medicamentos, documentación importante, ropa y otros objetos imprescindibles para continuar con su rutina diaria.

ADN Sur sumó que, a raíz de este imprevisto operativo, muchos pasajeros advirtieron tener compromisos laborales urgentes e incluso manifestaron que debieron cancelar viajes de conexión y modificar reservas hoteleras debido a que todo su equipaje permaneció a miles de kilómetros de distancia.

Además de la demora en la entrega, los usuarios cuestionaron duramente la falta de información clara durante las horas posteriores al aterrizaje y reclamaron que la empresa aérea no les ofreció soluciones inmediatas para afrontar los inconvenientes ocasionados por la total ausencia de sus bienes.

La logística de entrega: valijas en tandas

Para intentar encauzar el conflicto, JetSMART procedió a tomar los datos personales de cada uno de los pasajeros con el fin de organizar la entrega del equipaje una vez que este logre llegar a Trelew. La aerolínea les informó a los afectados que las valijas comenzarían a ser enviadas recién a partir de este miércoles.

Asimismo, desde la firma aclararon que, debido al importante volumen de equipaje que quedó pendiente en Buenos Aires, la logística de entrega no se hará de una sola vez, sino que podría realizarse dividida en distintas tandas a lo largo de los días siguientes.