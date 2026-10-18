Gabriel Furlán, en exclusiva para RÍO NEGRO: «Roca forma parte de la historia grande del TC2000»

El TC2000 y General Roca, una historia que habla por sí misma. Para la jerga fierrera, un verdadero clásico del automovilismo argentino.

La tradición iniciada hace más de 40 años escribirá a fin de mes un nuevo capítulo, probablemente el más importante en mucho tiempo a juzgar por el proceso de transformación que la categoría más tecnológica del país vive en la actualidad.

“Roca está dentro de los autódromos más tradicionales del TC2000, forma parte de la historia grande. Hemos corrido con la categoría muchísimas veces, habiéndose disputado carreras históricas y muy especiales para el automovilismo argentino. Es una plaza que nos gusta y donde el público responde muy bien”, aseguró Gabriel Furlán en diálogo con Río Negro.

La presentación del TC2000 se realizó en el Casino de Roca. (Fotos: Alma Terzibachian)

Aún con las transformaciones lógicas propias del paso del tiempo, tanto de un lado como del otro, el Autódromo Parque Ciudad de la localidad rionegrina nunca perdió su estatus en la consideración de los dirigentes de turno.

Por el contrario, en la actualidad, con la divisional queriendo establecerse nuevamente como una de las «Vedettes» del automovilismo argentino, volver a las fuentes y recuperar los lugares históricamente exitosos toma un papel trascendental.

“Es parte de la tradición de la categoría. Allí se dieron además situaciones extraordinarias, como aquella victoria del Flaco Traverso con el auto prendido fuego. En mi caso, tuve la chance de correr en Fórmula Renault y luego en TC2000. Son más de 40 años y eso no es poco tiempo”, explicó Furlán, asesor técnico y deportivo de la categoría.

Furlán, hoy directivo, compitió en Roca en sus épocas de Fórmula Renault y también en TC2000.

Proceso de consolidación

Luego de años ciertamente complejos, el TC2000 quiere volver por lo suyo; recuperar circuitos, sumar equipos y autos, y cautivar a las grandes estrellas del automovilismo.

No será fácil. Además del proceso de transición con la llegada de los nuevos vehículos SUV (utilitarios deportivos), el TC2000 todavía le hace frente al quiebre producido a principio de 2025 y la división de categorías a través de la creación del Turismo Carretera 2000 por parte de la ACTC.

Sin embargo, el presente la encuentra incrementando la plantilla de autos y ante la inminente llegada de grandes terminales para dar aún más prestigio al parque. Es decir, una prosperidad deportiva para el corto/mediano plazo.

El nuevo Geely podría hacer su estreno a final de temporada. Para 2027, la marca china presentará dos máquinas en pista.

“De a poco se va consolidando, el parque va creciendo lentamente y se va recuperando la representatividad que tuvimos años atrás. Se hizo una renovación muy grande con los SUV y los motores turbo 5 cilindros; estos autos de tracción delantera y 500 caballos es una apuesta técnica muy diferente y mucho más evolucionada para los tiempos actuales”, expresó Furlán.

Y recalcó: “Venimos de dos anuncios importantes, con las compañías chinas Geely y GAC Motor, que han anunciado su llegada próximamente. De a poco va pasando lo que quiere el TC2000: que el auto que mayoritariamente se vende en la calle esté corriendo en pista. Es el rumbo que históricamente intentó darle la divisional. El próximo año seguramente será la consolidación de esta nueva era de la categoría”.

Sumar autos y atraer pilotos

Dos de los tres pilares fundamentales (además de los circuitos) para los hermanos Levy y la comisión directiva que lleva adelante la categoría. Mantener lo que se tiene, pero apuntar a un aumento cuantitativo y cualitativo.

“Por supuesto que nos interesaría tener a los pilotos estrella. Tenemos algunos, como (Matías) Rossi, (Gabriel) Ponce de León, (Franco) Vivian y (Marcelo) Ciarrochi, ya consagrados en el automovilismo argentino, y claro que quisiéramos más. Pero primero tenemos que apuntar al aumento de autos”, aseguró Furlán.

Y concluyó: “Venimos de una división muy grande y profunda, donde se fueron una importante cantidad de equipos, y reconstruir eso lleva tiempo. Y ese es el camino que hoy nos toca transitar. Pero creemos que el año que viene tendremos un parque cercano a los 20 autos y eso hará que mejore todo. Especialmente, que muchos pilotos empiecen a ver al TC2000 como una buena opción”.