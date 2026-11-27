Guido Carrillo respondió a los dichos de Alexander Barboza, defensor de Palmeiras, en la conferencia de prensa previa a la final. (Foto: Clarín Fotografía)

La final de la Copa Libertadores ya se juega fuera de la cancha. Este viernes, en la previa del cruce entre Estudiantes y Palmeiras, Alexander Barboza, defensor del equipo brasileño, calentó el ambiente con una declaración que no pasó inadvertida entre los hinchas del Pincha. Apenas más tarde, Guido Carrillo fue consultado al respecto y respondió con ironía.

«La primera Libertadores la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa, que es Uruguay. Es muy lindo saber que mi familia va a estar acá para presenciar ese momento», había expresado Barboza, en referencia a la definición que se disputará este sábado en el estadio Centenario de Montevideo. En 2024 se había consagrado con Botafogo en el Monumental.

“La primera Libertadores la gané en mi casa y la segunda LA VOY A GANAR EN MI SEGUNDA CASA QUE ES URUGUAY. Es muy lindo saber que mi familia va a estar acá para presenciar ese momento”. Alexander Barboza de Palmeiras. 🇧🇷😳🇦🇷 https://t.co/BU5mDAUaF3 November 27, 2026

Consultado por esas palabras, Carrillo recogió el guante, aunque evitó entrar en una polémica. «Cada uno dice lo que siente, cada uno es libre de dar su opinión. Felicitaciones a eso», respondió el delantero del Pincha, en referencia a la confianza que mostró el defensor argentino en la previa de la definición.

"CADA UNO DICE LO QUE SIENTE" 👀 La respuesta de GUIDO CARRILLO al referirse a las declaraciones de ALEXANDER BARBOZA, quien aseguró que Palmeiras ganará la CONMEBOL #Libertadores. 🗣️"Respecto a eso, felicitaciones", declaró el capitán de Estudiantes en la conferencia de prensa previa. #TNTFútbol — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2026

Más allá del intercambio, el atacante dejó en claro que su principal deseo es levantar el trofeo continental con Estudiantes. «No solamente por hacer un gol, porque sé lo que todos queremos… cambio todo», aseguró. Y profundizó sobre el significado que tendría la consagración: «Sé lo que significa para mis amigos, para mi familia, lo cambiaría todo porque sé de lo que queremos».

Carrillo, surgido de Estudiantes y uno de los referentes del plantel, también hizo hincapié en el sentido de pertenencia que representa disputar una final de esta importancia con la camiseta albirroja. «En el Country se respira Copa Libertadores», expresó, y destacó que vivir la competencia de esa manera fue una de las fortalezas que le permitió al equipo llegar hasta la definición.

Medina destacó el convencimiento del plantel de Estudiantes

Por su parte, el Cacique también dejó sus sensaciones sobre la final y remarcó que el equipo llega con la confianza necesaria para afrontar el desafío. «Presión en este tipo de partidos obviamente que no hay, por lo menos para mí o para nosotros. Creo que es una satisfacción y un orgullo estar acá», sostuvo el entrenador.

«Ambos equipos van a querer ganar el partido por historia, por mística y por presente. Hicimos méritos suficientes para jugar esta final y tratamos de encarar el partido no bajo presión, sino disfrutando esta hermosa responsabilidad», agregó Alexander Medina, quien destacó el recorrido de Estudiantes en el certamen.

El DT uruguayo Alexander Medina dirigirá una final de Copa Libertadores por primera vez en su carrera. (Clarín Fotografía)

El técnico también valoró la evolución del equipo a lo largo de la competencia y la convicción que construyó el grupo para superar las distintas instancias. «El equipo fue evolucionando, fue creciendo de menos a más, con sus vaivenes, pero hubo un convencimiento grande dentro del grupo nuestro de que podíamos, de que teníamos con qué», señaló.

Estudiantes buscará este sábado, desde las 17, conquistar su quinta Copa Libertadores y volver a levantar el máximo trofeo continental después de 16 años. Del otro lado estará Palmeiras, que irá por su cuarta consagración. La final se disputará en el estadio Centenario de Montevideo.