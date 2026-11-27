“Hola, soy Facu y tengo 11 años. ¿Sabías que la Patagonia guarda secretos de millones de años? Te preparé estos juegos para que los descubras. ¡Vamos!”. De esta forma, comienza el sitio Paleoaventura, creado por Gustavo y Facundo Pascaner, padre e hijo, de 11 años, el socio más joven de la Asociación Paleontológica Bariloche.

La plataforma contiene 12 juegos y se puede acceder a través del sitio web (paleoaventura.com) o bien se puede instalar. El trabajo les tomó alrededor de un mes. “Lo armamos medio juntos: la pasión de Facu son los fósiles, las rocas, los minerales, la geología y la paleontología. Desde hace tres años, se empezó a enganchar con este mundo, lo empecé a estimular y a acompañar al museo”, contó orgulloso Gustavo. Tantas visitas hicieron al Museo Paleontológico Bariloche, ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi, que los mismos empleados ya lo saludaban al verlo.

Gustavo dirige una agencia de marketing digital y está vinculado al mundo de la tecnología y el desarrollo. Poco y nada sabía de paleontología que le resultaba un universo ajeno. Fue aprendiendo de a poco con su hijo. “Lo mínimo que sé, lo aprendí con él”, reconoció.

Facundo explicó que Paleoaventura nació en una espera para ingresar al Museo Paleontológico Bariloche: «Nos preguntamos cómo hacer para que la gente no se aburra y pensé que, de esta forma, podían aprender y divertirse al mismo tiempo en un juego”.

Su padre agregó: “De a poco, empezamos a darle forma al juego, lo pulimos y tiene más de 450 audios grabados por Facu”. Se mostró sorprendido por el nivel de autoexigencia de su hijo: “No le gustaba como había salido un audio y pedía grabarlo de nuevo”.

El desafío fue proponer actividades “divertidas y simples, a la vez”. “Hay un juego similar a cuando te quedás sin internet que un dinosaurio va saltando piedritas. En este caso, es el Kelenken, descubierto en Comallo por un nene de la edad de Facu. Es sencillo y divertido”, contó Gustavo. Al finalizar el juego, Facundo aporta datos curiosos sobre el Kelenken.

Hay otras propuestas un tanto más complejas. Una consiste en tocar la pantalla a modo de excavación y así ir descubriendo fósiles. Otra contiene preguntas que requieren razonamiento. Así, el niño va diciendo si la respuesta es correcta o no y, a la vez, aporta datos y curiosidades. “Nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial y, contrastamos la información con los chicos del Museo Paleontológico Bariloche. Por lo general, todas las referencias de los juegos corresponden a piezas que se exhiben en Bariloche, como el Kelenken o el Megaterio”, describió Gustavo.

Facundo tiene 11 años y es un apasionado por la paleontología. Foto: Marcelo Martínez

Cuando la dupla presentó la plataforma a los trabajadores del Museo, generó fascinación. “Todos coincidieron en que está buenísimo y mandaban las capturas de los récords que alcanzaban. Se re engancharon. En la Noche de los Museos vimos que el juego pegó muy bien, pero no tenemos bien en claro a dónde llegará. Mi idea solo fue acompañar a Facu”, dijo.

La plataforma no está cerrada. Constantemente, Facundo prueba los juegos con su hermana y una amiga y propone cambios y mejoras. El objetivo de entretener y que se convierta en herramienta de divulgación se cumplió.

Con una total fascinación por la paleontología, Facundo se convirtió en el socio más joven de la Asociación de Bariloche. Muchos sábados concurre al museo para colaborar en catalogar fósiles y armar las fichas. Por otro lado, Facundo fue armándose una colección de rocas. Como sus allegados saben que les gusta, ante cualquier ocasión especial, le regalan piedras. “Solemos organizar mini visitas guiadas. Nos vamos a alguna plaza e invitamos a la gente que pasa para contarle de qué se trata la colección. Le encanta compartir lo que sabe”, valoró su padre.

Facundo exhibe, con orgullo, su colección de piedras. Foto: Marcelo Martínez

Facundo no duda que su camino es la Paleontología. Su padre lo acompaña. “Lo importante es que haya descubierto algo que le apasiona. Encontrar algo que te guste es muy valioso. Pero es chico y eso puede mutar”, consideró su padre.

El niño transita el sexto grado del colegio Siglo XXI, al oeste de Bariloche. Le gusta la natación, nadar en el lago, bicicletear por el barrio y el esquí, pero algo tiene en claro: “El día de mañana me gustaría ser paleontólogo porque siempre me gustaron las piedras y me llamaron la atención desde muy chiquito. Son asombrosas, raras y extrañas”. Está orgulloso del proyecto que encaró con su padre: “El Paleoventura está dirigido a personas curiosas que tengas ganas de jugar y aprender al mismo tiempo”.