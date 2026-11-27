El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo avance en su infraestructura de cara a 2027. Transener asumió el manejo de la subestación transformadora que abastecerá de energía a la Estación de Bombeo de Chelforó, cuya construcción estuvo a cargo de Oilfield Production Services (OPS).

El oleoducto contará con cuatro estaciones de bombeo distribuidas estratégicamente a lo largo de su recorrido, destinadas a compensar la pérdida de presión y garantizar el transporte del crudo.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto con autoridades de VMOS, Transener y OPS. Mirá las imágenes del acto: