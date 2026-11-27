En fotos | VMOS avanza con la infraestructura eléctrica para impulsar el oleoducto
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur avanza con la puesta en marcha de su infraestructura energética. Transener asumió el manejo de la subestación transformadora que abastecerá a la estación de bombeo de Chelforó, una obra clave para la operación del oleoducto prevista para 2027.
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo avance en su infraestructura de cara a 2027. Transener asumió el manejo de la subestación transformadora que abastecerá de energía a la Estación de Bombeo de Chelforó, cuya construcción estuvo a cargo de Oilfield Production Services (OPS).
El oleoducto contará con cuatro estaciones de bombeo distribuidas estratégicamente a lo largo de su recorrido, destinadas a compensar la pérdida de presión y garantizar el transporte del crudo.
El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto con autoridades de VMOS, Transener y OPS. Mirá las imágenes del acto:
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