Lando Norris apuntó contra Franco Colapinto y exigió una dura sanción ante la FIA

Lejos de ocultar su bronca y malestar por el desafortunado episodio que marcó el final de su carrera en Bakú, el inglés Lando Norris, el actual campeón del mundo, apuntó duramente contra Franco Colapinto tras el choque que el argentino generó en la primera curva de la vuelta 35 en el GP de Azerbaiyán.

El piloto de Alpine bloqueó en exceso en el frenaje de la curva 1, sobre la parte sucia del circuito, llevándose por delante a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al propio piloto de McLaren, que transitaba por el radio externo y no pudo evitar la colisión.

Luego de la competencia, en el corralito de prensa, el piloto inglés, aparentemente poco memorioso (ver abajo), criticó duramente la acción del argentino y le envió un claro mensaje a la FIA, exigiendo mayor dureza en los castigos para desalentar situaciones como estas. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó Norris.

💥 Lando Norris, sobre el accidente con Colapinto: "La FIA debería ser más estricta y SUSPENDER a los pilotos por este tipo de cosas"



"Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1".#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/nYKmfOCSP9 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 26, 2026

El británico insistió con su cuestionamiento y vinculó el reclamo con las consecuencias económicas que generan este tipo de choques. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”, expresó.

Norris también hizo referencia a las piezas que debieron ser reemplazadas en su auto después del impacto. “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, agregó el piloto británico.

Los mejores pilotos de la historia se han visto envuelto alguna vez en un episodio semejante. Incluso el propio Norris, que por lo visto tiene poca memoria; en Canada 2025, el inglés se llevó puesto a su compañero Oscar Piastri y envió ambos McLaren contra el muro. Son cosas que pueden pasar…