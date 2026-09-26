Multitudinaria marcha en España contra Pedro Sánchez: miles de personas exigieron elecciones anticipadas

Miles de personas marcharon este sábado por el centro de Madrid para exigir elecciones generales anticipadas y reclamar la salida del presidente, Pedro Sánchez. La protesta fue convocada por la Sociedad Civil Española (SCE) y contó con la participación de dirigentes del Partido Popular (PP) y Vox.

La movilización comenzó en la Plaza de Cibeles y recorrió distintas calles de la capital española. Los manifestantes llevaron banderas nacionales y corearon consignas contra el mandatario, entre ellas “Sánchez dimisión”.

La marcha contra Pedro Sánchez en Madrid y los reclamos por elecciones anticipadas

La cantidad de asistentes generó diferencias entre los organizadores y las autoridades. Sociedad Civil Española estimó que participaron cerca de 180 mil personas, mientras que las cifras oficiales situaron la concurrencia en torno a las 20 mil.

El principal reclamo fue la convocatoria a elecciones generales anticipadas. La organización pidió que los comicios se realicen antes del 15 de noviembre e incluyó demandas vinculadas con la situación migratoria en Ceuta y Melilla, dos territorios españoles en el norte de África.

La situación en Ceuta se agravó desde fines de julio, cuando miles de migrantes llegaron desde Marruecos. El ingreso de personas generó presión sobre los servicios de asistencia y motivó cruces entre el Gobierno español y los partidos opositores.

Qué dijeron el PP y Vox durante la protesta contra Pedro Sánchez

La movilización contó con referentes de las dos principales fuerzas opositoras de derecha. Santiago Abascal, líder de Vox, participó de la marcha y reclamó la salida del presidente. También estuvo Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, quien cuestionó la gestión del Gobierno y respaldó el pedido de elecciones.

Abascal calificó a Sánchez de “traidor” y pidió que sea juzgado. Sus declaraciones se sumaron a las críticas de Vox por la política migratoria. El PP también cuestionó la respuesta oficial ante la crisis de Ceuta, aunque no comparte todas las exigencias del manifiesto de la convocatoria.

Las próximas elecciones generales en España deben celebrarse antes de agosto de 2027, salvo que se convoquen comicios anticipados. Hasta el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no anunció una nueva fecha electoral, pese a los reclamos de la oposición.

En paralelo, el Ejecutivo prepara medidas relacionadas con la crisis migratoria en Ceuta. Según informó El País, el Consejo de Ministros tiene previsto avanzar con un decreto para agilizar el retorno a Marruecos de migrantes que permanecen en la ciudad. La iniciativa se suma a las gestiones de alojamiento y asistencia desplegadas por las autoridades españolas.