¡Confirmado! Anita B Queen será la encargada de abrir los tres shows de BTS en Argentina

Anita B Queen será la encargada de abrir los tres shows de BTS en Argentina

Tras meses de especulaciones sobre quién abriría los shows de BTS en Argentina, la productora DF Entertainment confirmó que Anita B Queen estará a cargo de la previa.

La artista argentina de ascendencia surcoreana se presentará en la apertura de las tres fechas programadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Anita B Queen confirmada para telonear a BTS

Anita B Queen, cuyo nombre real es Ana Belén Kim, formó parte de la banda que acompañó a Ca7riel y Paco Amoroso. Es DJ, productora y artista argentina, destacada en la escena electrónica underground y urbana de Buenos Aires.

La joven se presentará durante los tres shows que ofrecerá BTS en el marco de su gira mundial ARIRANG, programados para los próximos 21, 23 y 24 de octubre.

Tras el anuncio oficial de la productora, la artista subió una serie de historias a Instagram para agradecer la oportunidad y destacar el apoyo de las fans.

«La emoción es total. Gracias a las Armys que estuvieron haciendo el aguante antes de que se confirmara quién abriría el show, y gracias a DF y a BTS. No estaré a la altura de El Peipper, pero lo voy a dar todo», expresó. Su comentario alude a la campaña que impulsaban algunas seguidoras para que el cantante de RKT fuera el telonero, iniciativa a la que el propio músico se había sumado compartiendo videos bailando temas del grupo.