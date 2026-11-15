Las dos juveniles que podrían debutar con la Selección Argentina ante Costa Rica

La lesión del Cuti Romero permite que los dos juveniles puedan ilusionarse con sus primeros minutos.

Luego del traspié ante Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina de Fútbol se prepara para encarar la segunda y última fecha amistosa FIFA de 2026.

Lionel Scaloni ya se enfoca para el duelo ante Costa Rica, del próximo martes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde dos nombres podrían hacer su estreno con la camiseta albiceleste: los juveniles Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

El defensor del Chelsea y el zaguero del Parma de Italia, dos de las varias novedades que presentó la primera convocatoria tras el retiro de Lionel Messi, son los únicos futbolistas de la convocatoria que aún no tuvieron su estreno en la Mayor de la Albiceleste.

Las lesiones le jugaron una mala pasada a Anselmino, de 21 años, durante el segundo semestre de este año, circunstancia que le privó disputar partidos oficiales con el conjunto de Xabi Alonso en la Premier League inglesa.

Por el contrario, Troilo, ex Belgrano de Córdoba, lleva tiempo afianzado como pieza titular en el Parma. Entre la Serie A y la Copa Italia, el defensor de 23 años lleva doce partidos con el equipo que actualmente marcha 16° en el campeonato italiano.

Tras la caída ante la Celeste, Scaloni anticipó que podría haber modificaciones en el equipo para el duelo contra Costa Rica, aunque también desea darle rodaje a varios jugadores. «El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir», afirmó.

A su vez, el santafesino explicó que tiene la intención de «darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta«. Y agregó: «Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos«. En este contexto, Anselmino y Troilo sueñan con su debut en la Mayor.