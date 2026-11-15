El Senado va por la sanción de la Ley de Discapacidad: qué cambia para pensiones, prestadores y el CUD

El Senado tratará el jueves el proyecto de ley de Discapacidad, que ya tiene media sanción de Diputados. (Foto: archivo Enrique García Medina)

El Senado realizará este jueves 19 una sesión para tratar el proyecto de ley de Discapacidad, que ya tiene media sanción de Diputados y podría convertirse en ley. La iniciativa cuenta con respaldo de todo el arco político porque mantiene los principales puntos de la emergencia en discapacidad que vence en diciembre, pero sin su carácter transitorio.

La sesión la impulsa la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, después de que el proyecto obtuviera dictamen de comisión con apoyo de los aliados y del bloque peronista. Será la anteúltima sesión del año, ya que el período de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre.

Qué cambia con la ley de Discapacidad para las pensiones, las prestaciones y el CUD

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, replica casi todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793. La diferencia es que elimina la emergencia y la transitoriedad: sus disposiciones pasan a ser permanentes y de orden público, por lo que no dependerán del gobierno de turno.

Para quienes cobran una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, el texto permite mantenerla aunque tengan un empleo formal o estén inscriptos en el monotributo. El límite es que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles, y el beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el nomenclador único y la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. También garantiza la cobertura médica básica del programa Incluir Salud para quienes perciben la pensión.

Financiamiento, auditorías y pagos adeudados a los prestadores de discapacidad

En materia de financiamiento, el proyecto establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior. A la vez, crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de información entre ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.

A pedido de los bloques aliados se sumó una cláusula transitoria con un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores de discapacidad. Esa misma cláusula fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

Bullrich, el Gobierno y el impulso del papa León XIV a la ley de Discapacidad

«Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», escribió Bullrich el jueves en X. En el mismo mensaje agregó: «Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera».

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

La senadora avanzó con la sanción pese a que el Gobierno prefería demorar la aprobación, según pudo saber Noticias Argentinas. Incluso hubo una gestión ante Bullrich para que se introdujeran cambios al texto aprobado en Diputados y así retrasar su aplicación.

El tema discapacidad fue además uno de los ejes del discurso del papa León XIV durante su visita a la Argentina, cuando recorrió el Cottolengo Don Orione, en Claypole. La institución, de inspiración católica, brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

La agenda del Senado: suspensión de las PASO, Presupuesto 2027 y ley Joaquín

El temario definitivo se acordará el miércoles a las 15 en la reunión de Labor Parlamentaria, según informaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas. Además del proyecto de discapacidad, en la sesión del jueves se podrían sumar la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la ley Joaquín, que ya fueron sancionadas por Diputados.

La ley Joaquín establece medidas de seguridad obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza en espacios públicos y privados. Lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió en enero después de que un arco de fútbol cayera sobre él durante un campamento en Neuquén.

El proyecto, presentado por la diputada Luciana Potenza (Unión por la Patria) e impulsado por los padres de Joaquín, obtuvo media sanción por unanimidad en agosto, con 220 votos. A principios de noviembre recibió dictamen de la Comisión de Deporte del Senado y designa a la Subsecretaría de Deportes de la Nación como autoridad de aplicación, mientras que cada provincia definirá los controles y las sanciones al adherir.

Antes de la sesión, el martes a la mañana, se reunirá en Casa Rosada la mesa política para terminar de consensuar la agenda parlamentaria del oficialismo en las últimas dos semanas del período ordinario. Ese mismo día, a las 15, el Senado discutirá en comisión la reforma electoral que tiene como eje la suspensión de las PASO, con el objetivo de firmar el dictamen. El Gobierno también espera que la comisión de Presupuesto dictamine el Presupuesto 2027, para que pueda debatirse en la sesión del 25 de noviembre.