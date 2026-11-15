Presentaron los aportes ciudadanos para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche

Las instituciones a cargo de la participación ciudadana para la actualización de la Carta Orgánica de Bariloche presentaron ante los convencionales constituyentes y el Concejo Deliberante el informe final de Carta en Común, que contiene los aportes de la ciudadanía para el proceso de reforma de la normativa de la ciudad.

Con un diseño atractivo de leer y ordenado en nueve ejes principales, el informe recorre las principales preocupaciones de más de 500 vecinos que participaron del proceso. El trabajo fue realizado por el Centro Interdiscipliario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (Cietes) de la Universidad nacional de Río Negro (UNRN) junto con el Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), y financiado por el cuerpo legislativo de la ciudad.

La Convención Constituyente empezó a sesionar el viernes pasado, y continuará durante los próximos 60 días, con el objetivo de presentar la nueva carta magna de la ciudad en enero del 2027.

La investigación se llevó adelante en el marco de la comisión especial por la reforma de la Carta Orgánica, impulsada por los concejales de la oposición Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra. Además de los institutos universitarios, participaron referentes de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bariloche y de los CAAT barriales.

El proceso participativo involucró instancias de talleres abiertos y momentos de focos reducidos, como los microtalleres temáticos y territoriales. También se habilitó una usina de ideas, a la que se podía acceder y participar de forma online, donde 40 organizaciones sociales presentaron propuestas.

En total, participaron 542 personas de los talleres presenciales y más de 300 respondieron mediante encuestas. Además, se hicieron 84 entrevistas a informantes clave.

Investigadores de la UNRN y el IGC presentaron en el Concejo Deliberante el informe final de participación ciudadana para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: Archivo.

«Fue un desafío muy importante porque había muy poco tiempo», destacó Diego Aguiar, vicerrector de la sede andina de la UNRN, y agregó: «es una muestra del amplio trabajo que hace la Universidad, que si bien tiene la función de docencia también brinda servicios y consultorías. Estas 180 páginas resumen entrevistas, talleres temáticos, territoriales, encuestas. Hay muchísima información detrás de esto».

Durante la presentación en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, los investigadores mostraron el resumen y analizaron los distintos ejes, además de brindar algunas claves de lectura. El documento, que no es vinculante a las decisiones de los convencionales, quedará a disposición de la Convención Constituyente para tener en cuenta las propuestas y aportes de la ciudadanía.

«No es un listado de actividades sueltas sino que tiene un hilo conductor. Incluímos varias formas de participación para tratar de ampliar, acercar estos mecanismos de participación a todos los ciudadanos», aclaró Martin Civitaresi, director del Cietes, y enfatizó que fue «un proceso diverso, amplio y territorial«.

Civitaresi explicó que los cuatro temas principales que pudieron detectar fueron «que el Estado municipal necesita nuevas capacidades, que hay que buscar un equilibrio entre agilidad y control, que la carta orgánica tiene muchos mecanismos de participación pero tienen que sentarse a discutir sobre la incidencia de esa participación en las politicas públicas, y el cuarto tema es que no hay que dejar a nadie afuera«.

Los datos analizados fueron presentados en el estudio como una «metáfora futbolera», que pone a jugar las propuestas de la gente con los derechos y las obligaciones del Municipio y el poder legislativo de la ciudad. El pedido transversal a todo el proceso participativo fue «que las cosas sucedan», es decir, que las políticas escritas en la normativa, se lleven a la práctica.

El informe tiene una estética futbolera para darle mayor facilidad a la lectura. Foto: Gentileza.

La muestra

Roberto Monteverde, arquitecto y director de proyectos en el IGC, señaló: «fuimos muy exahustivos en el mapa de actores en las distintas actividades. Creo que no nos quedó nadie afuera».

Los temas que fueron tratados van desde desarrollo urbano, ambiente, movilidad y hábitat, además del sistema de cuidados, desde las infancias hasta las vejeces, hasta el control, transparencia y equilibrio de poderes en relación al cumplimiento de los ejes anteriores.

«Las ciudades han cambiado y los municipios tienen que cambiar», afirmó Monteverde, y remarcó que «la participación ciudadana tiene que ser parte constitucional de la construcción y la gestión de las políticas públicas en el territorio. No es un decorado de la política«.

En este sentido, el informe aspira a «que los derechos se hagan realidad, los acuerdos se cumplan y las decisiones mejoren la vida en la ciudad».

Aportes ciudadanos a la Carta Orgánica 542 personas participaron de los talleres presenciales

Tanto los quince convencionales como las personas que participaron del proceso, recibirán el informe final, que está disponible de forma libre y gratuita para toda la población en el apartado «informe final» dentro sitio web de Carta en Común.

Por último, Monteverde destacó «que la Universidad pueda ser parte de un proceso de consulta». Los concejales agradecieron a los equipos de investigación y llamaron a la Convención Constituyente a tener en cuenta los aportes del informe.