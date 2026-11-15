Francos proyectó la reelección de Javier Milei, respaldó el fin de las PASO y habló de integrar la fórmula

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos proyectó la reelección de Javier Milei para 2027 y dejó abierta la posibilidad de acompañarlo en una eventual fórmula presidencial. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

De cara a las elecciones 2027, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos descartó que existan alternativas internas capaces de disputar el liderazgo de Javier Milei dentro del oficialismo y aseguró que, si el plan económico funciona, el mandatario obtendrá un segundo mandato. Consultado sobre su propio futuro político, confirmó que está dispuesto a secundarlo en una eventual boleta presidencial: «Por supuesto que lo acompañaría al Presidente si me lo pidiera«, aunque aclaró que esa definición recae exclusivamente en el jefe de Estado.

En diálogo con Radio Mitre, Francos relativizó las versiones sobre posibles aspiraciones presidenciales dentro de La Libertad Avanza —incluida una eventual postulación de Patricia Bullrich— y describió esa discusión como un debate «medio bizantino». Según su análisis, el futuro del espacio liberal y de centroderecha está atado de forma directa a la suerte de la actual gestión: «Si el gobierno de Milei tiene éxito, como yo pienso que lo va a tener, no hay otra candidatura que la de Milei«.

Guillermo Francos: «Si el proyecto tiene resultado, claramente va a ser reelecto»

El exministro planteó que el jefe de Estado fue quien sostuvo el rumbo oficialista «contra viento y marea» frente a la resistencia de distintos sectores y trazó un escenario binario hacia los próximos comicios: «Si ese proyecto tiene resultado, claramente el que va a ser reelecto y el candidato va a ser Milei. No hay otro. Ahora, si eso no triunfa y vemos que hay una explosión en todas partes, cosa que no va a pasar, no hay ningún candidato del sector que va a tener éxito».

A pesar de marcar distancia respecto de las formas discursivas del Presidente —«no me gusta toda esa parte de la expresión»—, Francos defendió el alcance de las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 al afirmar que «está generando transformaciones que la Argentina no ha hecho en los últimos cien años». En ese sentido, reconoció que el proceso de transición impacta en la valoración pública, pero sostuvo que «las imágenes mejoran con los resultados buenos».

Reclamo para eliminar las PASO y defensa de la boleta única

En otro tramo de la entrevista radial, el exjefe de Gabinete respaldó la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que cuestionó como «un invento del kirchnerismo para solucionar un problema propio» y trasladar a los votantes la resolución de las internas partidarias.

Francos recordó que la suspensión aplicada anteriormente le permitió al Estado nacional ahorrar cerca de 250 millones de dólares e insistió en que «obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura». A su criterio, cada fuerza política debe definir sus propios postulantes y asumir el costo electoral de esa elección.

Por último, destacó la puesta en marcha de la boleta única de papel como uno de los avances institucionales centrales de la gestión, al asegurar que el nuevo instrumento permite erradicar prácticas como el «voto cadena» y el uso de estructuras partidarias en los comicios.