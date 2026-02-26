Se viene la 2° Vuelta a la Isla del Milagro en Luis Beltrán: todo lo que tenés que saber

La prueba tendrá una sola etapa y se llevará a cabo en el Camping Municipal.

Este domingo 1° de marzo, Luis Beltrán recibirá la 2° edición de la regata «Vuelta a la Isla del Milagro. La competencia, que reunirá a los mejores palistas de la zona, se llevará a cabo en el Camping Municipal y tendrá una única etapa de 24 kilómetros.

La jornada comenzará a las 8 horas, cuando se realizará la acreditación. Luego, a las 9 se llevará a cabo la reunión de delegados y la largada está prevista para las 10. La convocatoria es abierta a diferentes edades. Habrá 9 categorías desde Cadetes (14 a 16 años) hasta Master F (de 60 años en adelante).

Se esperan más de 50 competidores en Valle Medio.

La organización del evento está a cargo de la Escuela Municipal de Canotaje Brazo Sur y de la Dirección de Deportes de Luis Beltrán. Además, adelantaron que el Camping Municipal se encuentra en óptimas condiciones y habrá servicio de cantina para el público y los competidores.

Desde la organización recalcaron que todos los participantes recibirán una medalla de participación al finalizar la competencia.

¿Cuáles son las categorías y cómo anotarse?

Para la 2° edición de la Vuelta a la Isla del Milagro habrá 9 categorías para los participantes, que abarcarán desde los 14 hasta los 60 años en adelante, en las modalidades 520, K1, K2 y Travesías:

Cadetes : de 14 a 16 años

: de 14 a 16 años Junior : de 17 a 18

: de 17 a 18 Senior : de 19 a 34

: de 19 a 34 Master A : de 35 a 39

: de 35 a 39 Master B : de 40 a 44

: de 40 a 44 Master C : de 45 a 49

: de 45 a 49 Master D : de 50 a 54

: de 50 a 54 Master E : de 55 a 59

: de 55 a 59 Master F: de 60 en adelante.

Cabe aclarar que si una categoría tiene menos de tres embarcaciones, se competirá en la categoría superior o se unificarán categorías.

Las inscripciones permanecen abiertas. Quienes deseen anotarse podrán contactarse al WhatsApp de 2994550789 o al 2984678127. El costo de participación es de $20.000 e incluye hidratación y puesto de frutas al finalizar la prueba.