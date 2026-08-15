El emotivo video que compartió la Selección Argentina a un mes del triunfo ante Inglaterra en el Mundial

La Selección Argentina derrotó a Inglaterra por 2-1 en un partido que quedará para la historia.

Este sábado se cumple un mes de la histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste remontó un partido que quedará en la historia de las Copas del Mundo.

A 30 días de ese día glorioso, la cuenta oficial de la Selección Argentina compartió un emotivo video: «Se cumple un mes del partido más argentino que hayas vivido«, comenta una voz en off que relata lo que sucedió durante todo el partido.

Luego, muestra imágenes del encuentro y hace hincapié sobre la reacción de los jugadores desde el inicio: «Tan argentino que desde el himno no nos callamos nada. Seguramente se ponga en desventaja con algo de injusticia, de esas que tanto estamos acostumbrados a sufrir».

Además, se hace alusión a las dificultades que se afrontan diariamente en Argentina: «En este país todo es siempre cuesta arriba. Y si es argentino tiene drama, viste. Tiene historia. Tiene héroes que ya no están y gente que siempre está y te banca en todas. Por eso ‘a mal tiempo buena cara’, porque cuando el mundo nos da por perdidos, ahí aparecemos los argentinos«.

También recuerda a los héroes de Malvinas y a los protagonistas de la victoria en el Mundial 1986: «Parece milagroso. Como si Francisco rezara desde algún lado. Ganarle a Inglaterra 2-1, igual que en el ’86, con Topo Gigio incluido. ¿Qué más tenía que tener el partido más argentino? Lágrimas, besos, llantos, abrazos».

Para cerrar, el video termina con una emotiva frase: «Hacer lo que los argentinos mejor sabemos hacer: juntarnos para hacer historia una vez más. Nos volvimos a unir, que nada nos vuelva a separar«.