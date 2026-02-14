Así terminó Franco Colapinto en la segunda semana de entrenamientos de la Fórmula 1

De menor a a mayor. Así fue el trabajo del piloto argentino en el trazado de Sakhir. (AP)

La segunda sesión de prácticas en la Fórmula 1 2026, realizada en Bahréin, dejó muy buenas sensaciones para Franco Colapinto, quien mejoró lo realizado en Cataluña, pero además fue de menor a mayor, porque arrancó con complicaciones y bandera roja, pero lo cerró con buenos números y en “mitad de tabla”. Además, finalizó por encima de su compañero de equipo de Alpine, Pierre Gasly.

A diferencia de Cataluña, todos los equipos estuvieron esta vez presentes en Sakhir: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac.

Mercedes, con Kimi Antonelli como referencia, acaparó lo más alto de la tabla de tiempos, firmando los dos únicos mejores registros por debajo de 1m34s esta semana. Detrás se ubicaron los Ferrari, los McLaren, los Red Bull y los Haas dentro del top 10.

Franco encontró regularidad y llegó en buena forma a la última tanda. (AP)

Colapinto: 172 vueltas y 11°

Ahí, pegado a los diez mejores entró Franco Colapinto, con su marca de 1m35s806, al volante del Alpine A526. El argentino completó 172 vueltas en el circuito, más que Gasly (148), quien finalizó 14°.

Antonelli, pese a haber marcado el mejor tiempo de estos tres días, también fue el piloto que menos practicó, víctima de diversos problemas técnicos en el W17. Fueron 94 giros, muchos menos que Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oliver Bearman, quienes superaron la barrera de los 200.

La tercera tanda será otra vez en Barhéin, durante la próxima semana, y Colapinto sueña con una nueva evolución. Si bien son sólo prácticas, es importante mejorar los números para llegar de la mejor manera al debut, previsto para el 8 de marzo, en Australia.