Las Leonas y Los Leones juegan de local en la Pro League 2025-26

Ambas selecciones nacionales comienzan su participación en el torneo este miércoles en Santiago del Estero. Se medirán contra Países Bajos, Alemania y Pakistán. Los detalles.

Redacción

Las Leonas debutan este miércoles por la noche ante Alemania.

Los Leones y Las Leonas disputarán esta semana sus partidos correspondientes a la primera ventana de la temporada 2025/26 de la FIH Pro League. El debut para ambas selecciones será este miércoles 10 de diciembreen Santiago del Estero.

Los primeros en salir a la cancha serán Los Leones, que a las 19 tendrán un durísimo cruce ante Países Bajos. Luego de ese encuentro, a las 21:30, será el turno de Las Leonas, quienes se cruzarán frente a su par de Alemania.

La actividad continuará este jueves, cuando Los Leones reciban a las 19 a Pakistán y Las Leonas hagan lo propio a las 21:30 frente a Países Bajos, la gran potencia de este deporte.

Luego de un día de descanso, tanto la selección argentina masculina como la femenina volverán a jugar el sábado. En dicha jornada, Los Leones se enfrentarán a las 19 con Países Bajos, mientras que Las Leonas saldrán a la cancha a las 21:30, contra Alemania.

La actividad en esta primera ventana de la Pro League culminará el domingo, cuando Los Leones jueguen contra Pakistán a las 19 y Las Leonas se midan con Países Bajos a las 21:30.

Esta temporada será la séptima edición de la Pro League. En la rama masculina Los Leones solo pudieron conseguir un cuarto puesto en la temporada 2023/24, mientras que por el lado femenino se destaca la consagración de Las Leonas en la campaña 2021/22, los subcampeonatos en 2021, 2023 y 2025 y el tercer puesto en 2024.

El máximo ganador en ambas categorías es Países Bajos, con tres consagraciones en el masculino y cinco en el femenino.


