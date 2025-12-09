Polémica en Lifune: dos equipos de predécima viajarán para patear dos penales

La predécima de Unión de Zapala había pasado a semifinales de Lifune pero tendrá que completar la tanda. (Foto: Facebook Sentimiento Canario)

En una situación insólita y pocas veces vista, dos equipos de predécima de Lifune deberán volver a viajar para completar los últimos dos tiros de una tanda de penales que quedó inconclusa por error.

La polémica se dio en el partido de cuartos de final entre Unión de Zapala y Esperanza de Rincón de los Sauces que se jugó en la cancha de Rivadavia de Cutral Co.

Después de empatar 0 a 0, definieron la clasificación a semifinales por penales. En un llamativo error reglamentario, la terna arbitral dictaminó que se pateen solo tres penales por equipo.

En esa tanda, Unión se impuso 2 a 1 y festejó el pase a semis. Sin embargo, desde Lifune informaron que se trató de un «error inadmisible de la terna arbitral»

La Comisión Directiva de la lgia informó que el partido «deberá completarse con la tanda de 5 penales reglamentarios» y que la «continuación del encuentro se informará en las próximas horas».

De esa manera, los planteles de Prédecima de Unión y Esperanza deberían viajar nuevamente a Cutral Co para patear los penales restantes. El más perjudicado es el equipo de Rincón de los Sauces que se tendría que trasladar más de 200 kilómetros.