Femicidio: la autopsia reveló cómo murió Estefanía Monzón y su pareja se negó a declarar

La investigación por el femicidio de Estefanía Monzón, la mujer de 30 años que era buscada desde el lunes y fue hallada sin vida en un baldío de General Rodríguez, sumó una prueba clave con el resultado preliminar de la autopsia. El estudio forense determinó que la víctima falleció por asfixia mecánica tras una compresión en el cuello compatible con una estrangulación a lazo.

Iván Lucero, pareja de la víctima y principal sospechoso se negó a declarar

Su pareja, Iván Lucero, fue indagado por el crimen y optó por no declarar ante la fiscal a cargo del caso, Alejandra Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. El acusado permanece detenido, imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El informe preliminar indicó que Monzón sufrió una falla cardíaca como consecuencia del cuadro de asfixia. Los peritos fijaron el intervalo post mortem entre 48 y 72 horas, estimación realizada ayer a las 16. Según el análisisforense, el cuerpo presentaba una lesión legal o circunferencial en la región cervical, además de hematomas y traumatismos diversos en la cabeza y el rostro.

Entre las marcas detectadas se consignaron un hematoma en el cuero cabelludo, otro en el ojo izquierdo, lesiones en la región malar, una fractura en los huesos de la nariz y heridas en el labio inferior y en la comisura labial. El informe precisó que todas las lesiones revestían carácter vital y coetáneo, provocadas cuando la víctima aún estaba con vida y dentro del mismo episodio. Por el contrario, los peritos no detectaron signos típicos de defensa.

Durante el procedimiento de autopsia se extrajeron muestras debajo de las uñas de ambas manos para futuros estudios genéticos, junto con muestras sanguíneas destinadas a análisis toxicológicos. También se obtuvieron tejidos de piel y pulmón para evaluación patológica.

Monzón había sido vista por última vez el lunes, cuando llevó a sus tres hijas, de 6, 11 y 13 años, a la escuela del barrio Los Perales. La alarma sobre su paradero se encendió cuando la menor de las niñas no fue retirada del establecimiento al finalizar la jornada.

La madre de la mujer formalizó la denuncia por desaparición al día siguiente. Las fuerzas de seguridad acudieron al domicilio que Estefanía compartía con Lucero, ubicado en la calle Rafael Obligado al 100. En el inmueble hallaron la bicicleta, la cartera, la billetera y los auriculares de la víctima, aunque el teléfono celular no fue localizado.

En las dependencias de la vivienda los agentes detectaron manchas hemáticas en diversos sectores. Lucero, a su vez, evidenciaba lesiones en una mano, en los nudillos y en un antebrazo, evidencias que quedaron sujetas a peritajes dentro de la causa antes de disponerse su traslado policial.

El despliegue de búsqueda derivó en el hallazgo del cuerpo en un terreno baldío contiguo a la vivienda, donde se encontraba oculto entre diversos elementos. Previamente, bomberos tácticos inspeccionaron la pileta del predio sin obtener resultados. En el rastrillaje general intervinieron efectivos de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, personal de Infantería y perros adiestrados en la detección de restos humanos.

Las tres hijas de la víctima declararon en Cámara Gesell. En sus testimonios ante los investigadores, las menores describieron episodios previos de violencia ejercidos por el acusado. “Era malo con mamá”, relataron.

Ese contexto fue ratificado por el entorno cercano de la víctima. María José, amiga de Estefanía, declaró ante el medio Primer Plano Online que Monzón y Lucero estaban separados, pero continuaban cohabitando en la misma propiedad debido a que el hombre no disponía de otra vivienda.