El chat entre Santiago Peña y Pedro Alliana antes del escándalo de Ueno Bank: los reproches y la candidatura de 2028

Una conversación privada entre Santiago Peña y el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, dejó al descubierto las diferencias que mantenían ambos dirigentes antes de que estallara la crisis por Ueno Bank. En los mensajes, Alliana le reprochó al mandatario haber desatendido sus advertencias sobre la situación financiera y confirmó que su decisión de retirar su candidatura presidencial para 2028 era irreversible.

El intercambio ocurrió el lunes por la tarde, un día antes de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el proceso de resolución de Ueno Bank. La conversación fue divulgada este jueves por el diario paraguayo Última Hora, que informó que Radio Monumental 1080 AM accedió a los mensajes de WhatsApp.

Qué se dijeron Santiago Peña y Pedro Alliana

El diálogo comenzó con un mensaje de Peña, quien buscó comunicarse con su vicepresidente luego de que este decidiera poner en pausa su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

El mandatario le manifestó que sentía que había fallado en la relación entre ambos y que necesitaba hablar con él.

La respuesta de Alliana incluyó varios reproches. Le recordó que le había advertido en distintas oportunidades sobre la gravedad de la situación y que incluso había mantenido una conversación con Carlos Fernández, sin que Peña tomara en cuenta sus planteos.

También cuestionó que no hubiera sido sincero con él sobre la dimensión del problema de Ueno Bank. En ese contexto, le aseguró que seguiría acompañando su gestión, pero que su decisión electoral ya no tenía marcha atrás: «Lo de mi candidatura ya es irreversible».

Peña respondió que la salida de Carlos Fernández del Ministerio había sido consecuencia de un error suyo. Sobre Ueno, sostuvo que ni él ni Alliana podían ser responsabilizados por las decisiones de Miguel Vázquez y del Banco Central, y afirmó que las responsabilidades eran individuales y debían resolverse ante la Justicia.

El chat se conoció en medio de la crisis política en Paraguay

La difusión de los mensajes coincidió con una jornada de fuerte tensión institucional en Paraguay. Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña.

El libelo acusatorio reunió 35 firmas y enumeró cinco causales: conflicto de intereses, manipulación regulatoria, sobrepaso de límites crediticios, beneficio patrimonial y afectación de la confianza en el sistema financiero. La acusación apunta a la responsabilidad política del mandatario por hechos vinculados al funcionamiento de Ueno Bank.

En paralelo, Peña anunció que presentaría su renuncia a la Presidencia. El ministro del Interior, Enrique Riera, entregó la carta de dimisión ante el Congreso, que convocó a una sesión extraordinaria para tratarla y definir la sucesión presidencial.

Sin embargo, el Congreso no logró resolver la aceptación de la renuncia y la sesión fue levantada. El proceso de juicio político continuó y el Senado pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes, cuando está previsto que avance con el tratamiento de la acusación.

La crisis por Ueno Bank abrió así un escenario de incertidumbre política en Paraguay, mientras se profundizan las diferencias dentro del oficialismo y avanzan las investigaciones vinculadas a la entidad financiera.