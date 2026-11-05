Rally Regional: Cervantes los pone a prueba en una carrera que puede resultar decisiva

Con un número que superó todas las expectativas previas, el Rally Ciudad de Cervantes se viene con todo su potencial, en caminos que son de los mejores en el certamen. La competencia que es válida por la séptima fecha del certamen Regional de Rally, que organizan en forma conjunta el municipio de Cervantes y la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación Regional Once, cerró las inscripciones con un total de 64 binomios anotados.

La prueba se disputará del 6 al 8 de noviembre por caminos de la localidad rionegrina y puede resultar decisiva para las aspiraciones de los pilotos que luchan por el campeonato en las ocho categorías.

La competencia se pondrá en marcha hoy, desde las 20:00, con la largada simbólica que tendrá lugar frente al edificio municipal y en el mismo lugar se llevará a cabo el podio final con la premiación a los ganadores.

En cuanto al organigrama, el desarrollo de la carrera tendrá 6 pruebas especiales por caminos locales repartidas entre sábado y domingo. La primera etapa contará con los recorridos: Cervantes-Bodega San Sebastián, que se repetirá en la prueba especial 2.

El domingo irán las restantes PE: Mainqué-Camino Casa Rolán (3-5) y Barrio Defensa-Cantera Gómez (4-6). Según se informó, serán en total 166 kilómetros de rally.

Desde la organización también se destacaron los aspectos vinculados a la seguridad, tanto para los pilotos como para el público que asistirá a los distintos tramos.

Cómo están los campeonatos en la distintas categorías antes del Rally de Cervantes

En lo que respecta a los campeonatos, en la Clase A6 es líder Esequiel Klein, con 164 puntos, seguido por Mauro Debasa (105).

En la A7, Oscar Ibargüen con 61,5 y luego Cladio Simonelli, con 40 unidades. En la A8, Sergio Fernández es puntero con 130, escoltado por Facundo Sabas, con 106,5. En la RC5, Omar Kovacevich tiene 134 y Federico Fernández, con 106.

En N1, Agustín Pistagnesi, con 160 y Alejandro Zambón, con 133. En la N2, Octavio Fernández, con 170 y segundo se ubica Leandro Paulovich, con 126.

En la A1, manda Erick Regliner con 169 y Fabricio D’Amico suma 142. La RC5 Light, Felipe Debasa es el líder con 132 y Juan Revert lo escolta, con 76,5 unidades.